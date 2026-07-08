Theo danh mục dự kiến, có 7 dự án sử dụng vốn ngân sách.

Trong đó, có 5 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội ban hành năm 2025, gồm: Xây dựng tuyến ngõ 209 An Dương Vương; Xây dựng vườn hoa - sân chơi phố Bùi Trang Chước; Xây dựng tuyến ngõ 343 An Dương Vương; Xây dựng tuyến đường nối từ ngõ 409 An Dương Vương đến ngõ 343 An Dương Vương; Xây dựng nhà sinh hoạt tổ dân phố số 12 tại ngõ 15 An Dương Vương.

Ngoài ra, có 2 dự án đăng ký mới gồm xây dựng Trường Mầm non Đông Ngạc D và xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phú Thượng.

Đối với các dự án ngoài ngân sách, có 5 dự án nằm trong kế hoạch thu hồi đất.

Trong đó, có 1 dự án chuyển tiếp là giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại (12,22ha) của Khu đô thị Nam Thăng Long.

4 dự án mới gồm: Xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng (19,99ha); Dự án nhà ở xã hội tại ô đất IA25 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long; Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu X1; và đầu tư xây dựng tuyến cống xả, đoạn cống dẫn của trạm bơm Phú Thượng.