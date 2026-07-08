Theo danh mục dự kiến, có 7 dự án sử dụng vốn ngân sách.
Trong đó, có 5 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội ban hành năm 2025, gồm: Xây dựng tuyến ngõ 209 An Dương Vương; Xây dựng vườn hoa - sân chơi phố Bùi Trang Chước; Xây dựng tuyến ngõ 343 An Dương Vương; Xây dựng tuyến đường nối từ ngõ 409 An Dương Vương đến ngõ 343 An Dương Vương; Xây dựng nhà sinh hoạt tổ dân phố số 12 tại ngõ 15 An Dương Vương.
Ngoài ra, có 2 dự án đăng ký mới gồm xây dựng Trường Mầm non Đông Ngạc D và xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phú Thượng.
Đối với các dự án ngoài ngân sách, có 5 dự án nằm trong kế hoạch thu hồi đất.
Trong đó, có 1 dự án chuyển tiếp là giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại (12,22ha) của Khu đô thị Nam Thăng Long.
4 dự án mới gồm: Xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng (19,99ha); Dự án nhà ở xã hội tại ô đất IA25 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long; Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu X1; và đầu tư xây dựng tuyến cống xả, đoạn cống dẫn của trạm bơm Phú Thượng.
|STT
|Danh mục công trình, dự án
|Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)
|Đơn vị, tổ chức đăng ký
|Diện tích đất dự án dự kiến (ha)
|Diện tích đất dự kiến thu hồi (ha)
|1
|Xây dựng tuyến ngõ 209 An Dương Vương phường Phú Thượng
|DGT
|Ban QLDA ĐT-HT
|0,3
|0,3
|2
|Xây dựng vườn hoa - sân chơi phố Bùi Trang Chước, phường Phú Thượng
|DVH
|Ban QLDA ĐT-HT
|0,5
|0,5
|3
|Xây dựng tuyến ngõ 343 An Dương Vương
|DGT
|Ban QLDA ĐT-HT
|0,532
|0,532
|4
|Xây dựng tuyến đường đoạn từ ngõ 409 An Dương Vương đến ngõ 343 An Dương Vương
|DGT
|Ban QLDA ĐT-HT
|0,9
|0,9
|5
|Xây dựng nhà sinh hoạt tổ dân phố số 12 tại ngõ 15 An Dương Vương
|DVH
|Ban QLDA ĐT-HT
|0,05
|0,05
|6
|Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc D
|DGT
|Ban QLDA ĐT-HT
|0,25
|0,25
|7
|Xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phú Thượng
|TSC
|UBND Phường Phú Thượng
|0,6
|0,6
|8
|Xây dựng Khu đô thị Nam Thăng Long (một phần chưa GPMB của các giai đoạn)
|ODT
|Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long
|52
|12,22
|9
|Công viên công cộng phường Phú Thượng
|DKV
|Liên danh CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ, Công ty cổ phần tập đoàn MIK Group Việt Nam, Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, Công ty Cổ phần tập đoàn T&T, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
|19,99
|19,99
|10
|Công trình, dự án xây dựng Nhà ở xã hội tại ô đất IA25 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng
|ODT
|CTCP Thái Nam Land (đại diện nhà đầu tư liên danh giữa CTCP Thái Nam Land và Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV)
|1,8142
|1,8142
|11
|Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu X1, phường Phú Thượng
|ODT
|CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Tây Hà Nội (đại diện nhà đầu tư liên danh giữa CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Tây Hà Nội và CTCP đô thị Nam Sơn Invest)
|2,1363
|2,1363
|12
|Đầu tư xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn trạm bơm Phú Thượng
|DTL
|Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long
|1,736
|1,736