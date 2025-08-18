Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cho biết đã thực hiện 2 lọc ảo để xác định điểm chuẩn. Năm nay số thí sinh đăng ký nguyện vọng rất đông, nên lượng thí sinh ảo cũng khá lớn.

Đến thời điểm này, phương án điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TPHCM vẫn như dự đoán trước đó là điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT có thể giảm nhẹ và điểm chuẩn các phương thức khác có thể tăng so với năm ngoái.

Ở các ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển như Cơ khí, Tự động hóa, Điện - Điện tử, điểm chuẩn được dự báo sẽ không giảm nhiều, thậm chí một số ngành có thể tăng.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Ông Nhân cho hay, sau hai lần lọc ảo, điểm chuẩn nhiều ngành của trường đang nằm trong khoảng 22-25 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Với điểm chuẩn xét từ phương thức điểm thi tốt nghiệp như vậy thì điểm chuẩn học bạ sẽ từ 25 đến gần 29 điểm. Còn điểm chuẩn xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM ở mức 750-900 điểm.

Năm nay Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đưa ra mức quy đổi ở 3 khoảng điểm. Ở khoảng 17-21, điểm trúng tuyển học bạ = điểm trúng tuyển tốt nghiệp THPT + 4. Ở khoảng 21-25 điểm, điểm chuẩn học bạ = điểm trúng tuyển thi THPT x 0,749 + 9,27. Ở khoảng điểm 25-30, điểm chuẩn học bạ = điểm trúng tuyển thi tốt nghiệp x 0,398 + 18,06. Như vậy, nếu điểm chuẩn tốt nghiệp là 17 thì điểm chuẩn học bạ là 21, còn điểm chuẩn tốt nghiệp là 26 thì điểm chuẩn học bạ sẽ là 28,4...

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân cho rằng trường đưa ra mức chênh giữa học bạ và tốt nghiệp như vậy là hợp lý so với sự chênh lệch học bạ và tốt nghiệp mà Bộ GD-ĐT đã công bố. Mức chênh này được xây dựng dựa trên kết quả học tập của học sinh trong những năm qua đối với phương thức xét tốt nghiệp và học bạ.





