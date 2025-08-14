Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh, Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho hay dữ liệu từ Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT cho thấy tổng số nguyện vọng đăng ký vào trường là 178.294. Trong đó có 13.308 nguyện vọng 1, 16.359 nguyện vọng 2, 17.192 nguyện vọng 3. Đáng chú ý, có tới 41.307 thí sinh đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên. Hai ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng cao nhất là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing.

Ông Phạm Thái Sơn cho biết số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường năm nay tăng kỷ lục (gấp gần 2,5 lần so với năm ngoái). Nguyên nhân chính là không còn xét tuyển sớm, mọi phương thức được thực hiện đồng thời trong đợt 1. Trong khi đó, năm trước, những thí sinh xét tuyển sớm chỉ đăng ký lại nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống nếu không muốn đăng ký thêm nguyện vọng khác. Do vậy, năm nay thí sinh có xu hướng đăng ký nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển, dẫn tới tình hình tăng số lượng đăng ký vào các trường.

Dù số thí sinh và nguyện vọng đăng ký tăng nhưng theo ông Sơn điểm chuẩn các ngành của trường có thể không tăng, thậm chí là giảm. Lý do là phổ điểm thi tốt nghiệp THPT nhiều môn giảm, đặc biệt các môn thuộc tổ hợp B00 (Toán - Hóa - Sinh) vốn được sử dụng để xét tuyển nhiều ngành của trường.

"Chưa kể, dữ liệu xét tuyển của trường cho thấy, nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường có mức điểm không cao. Nếu như năm ngoái thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường đa số ở mức 17-24 điểm, thì năm nay điểm trung bình của thí sinh thấp hơn", ông Sơn nói.