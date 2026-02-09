Ngày 9/2, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho biết đã xử trí thành công một trường hợp đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông bằng kỹ thuật nút mạch cấp cứu.

Anh N.T.T (34 tuổi) bị chấn thương sau va chạm giữa hai xe ô tô vào khoảng 15h ngày 4/2 tại Thanh Hóa. Sau tai nạn, bệnh nhân vẫn tỉnh táo và đi khám tại hai cơ sở y tế địa phương, sau đó bắt xe ra Hà Nội. Gần 10 giờ sau, anh T. mới vào Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện 19-8.

Can thiệp cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tại thời điểm anh T. nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân chấn thương vùng bụng trái với biểu hiện nề cứng, bầm tím, phản ứng thành bụng và dấu hiệu mất máu trong ổ bụng. Kết quả chụp CT cho thấy tổn thương rất nặng, bao gồm vỡ lách phức tạp, vỡ thận độ IV kèm giả phình mạch và tình trạng chảy máu đang tiến triển, đồng thời tràn máu ổ bụng. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc mất máu và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Vũ Đức An - Phó Trưởng khoa Cấp cứu A9, bệnh nhân đến muộn khiến áp lực cấp cứu càng lớn. Mọi thao tác phải được thực hiện nhanh, chính xác để không bỏ lỡ giờ vàng. Ngay sau đó, ê-kíp đã hội chẩn liên chuyên khoa và kích hoạt báo động đỏ nội viện.

Sau hội chẩn nhanh giữa các Khoa Cấp cứu, Ngoại tổng hợp và Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ thống nhất đánh giá tổn thương mạch máu khu trú, phù hợp ưu tiên can thiệp nội mạch cầm máu nhằm hạn chế tối đa nguy cơ của một cuộc phẫu thuật lớn.

Tại phòng can thiệp mạch, các bác sĩ đã xác định rõ vị trí chảy máu và giả phình mạch ở cả lách và thận. Ê-kíp tiến hành nút tắc các nhánh mạch bị tổn thương.

Bác sĩ chuyên khoa Lê Hồng Kỳ - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân cho biết, nút mạch cấp cứu là phương pháp ít xâm lấn, giúp cầm máu nhanh và chỉ tác động chính xác vào vùng tổn thương, qua đó bảo tồn được phần nhu mô tạng còn lành.

Sau can thiệp, tình trạng huyết động của người bệnh ổn định, bụng mềm hơn và không ghi nhận dấu hiệu chảy máu tái phát.

