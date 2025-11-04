Phút 65 trong trận đấu giữa Hà Tĩnh vs HAGL thuộc vòng 10 LPBank V-League 2025/26, Quang Kiệt của đội khách có pha không chiến với Viktor Lê của Hà Tĩnh. Sau pha va chạm, cầu thủ đội khách nằm sân trong vô thức, có biểu hiện co giật.

Ngay lập tức trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải yêu cầu đội ngũ y tế vào sân. Vị vua áo đen cũng nhanh trí dùng tay ngăn cho cầu thủ HAGL cắn lưỡi.

Quang Kiệt nằm bất động trên sân. Ảnh: Xuân Thủy

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải dùng tay ngăn không cho cầu thủ HAGL cắn lưỡi. Ảnh: Xuân Thủy

Sau ít phút, Quang Kiệt tỉnh lại và có thể tiếp tục thi đấu. Về phía trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, hành động kịp thời ông nhận được sự tán thưởng từ hai đội bóng cũng như người hâm mộ có mặt trên sân Hà Tĩnh.

Dù vậy, trong trận đấu này, trọng tài Mạnh Hải cũng gây tranh cãi với quyết định cho Hà Tĩnh hưởng phạt đền ở phút 87, sau khi ngoại binh Onoja Joseph bị Trần Gia Bảo phạm lỗi. Các thành viên HAGL đã phản ứng gay gắt khi bị thổi phạt 11m.

Hà Tĩnh giành chiến thắng 1-0. Ảnh: Xuân Thủy

Atshimene Charles là người đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên trên chấm phạt đền, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm, vươn lên vị trí thứ 5 BXH. Trong khi đó HAGL đứng ở vị trí áp chót BXH với 7 điểm.