Highlights vòng 1 Tour Championship 2025. Nguồn: PGA Tour

Vòng 1 của Tour Championship 2025 – sự kiện cuối thuộc play-off FedEx Cup – tại East Lake Golf Club khởi tranh đầy kịch tính.

Một lần nữa, Scottie Scheffler chứng minh vì sao anh đang là số 1 thế giới và là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu FedExCup năm nay.

Scheffler kết thúc ngày thi đấu với điểm số −7 (63 gậy), tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng: 18 vòng liên tiếp đánh dưới 70 gậy – một thành tích hiếm thấy ở đẳng cấp PGA Tour.

Mạch “toàn vòng trong 60s” (chỉ các vòng 60-69 gậy) này không chỉ thể hiện sự ổn định, mà còn là minh chứng cho khả năng kiểm soát và bùng nổ đáng sợ của nhà đương kim vô địch FedExCup.

Scheffler duy trì phong độ ổn định. Ảnh: Imagn Images

Không chỉ vậy, đây là vòng thứ 16 mà Scheffler đánh 63 gậy hoặc ít hơn trong 4 mùa giải PGA Tour gần nhất – thành tích mà không ai sánh bằng.

Tuy nhiên, Scheffler không phải là người dẫn đầu sau vòng đầu tiên Tour Championship 2025.

Vinh dự đó thuộc về Russell Henley, người có vòng đấu xuất thần với 1 eagle ở hố 6, cùng 7 birdie và không một bogey nào để ghi −9 (61 gậy), tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Dù không nhận được nhiều sự chú ý trước giải, nhưng Henley đang tạo ra bất ngờ lớn và đặt mình vào cuộc đua danh hiệu.

Ở phía sau, Rory McIlroy – một cái tên luôn được kỳ vọng tại Tour Championship – cũng có vòng mở màn khá tốt với −4 (66 gậy).

Dù chưa bứt phá mạnh, McIlroy vẫn giữ vững vị trí trong nhóm cạnh tranh và hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ trong những vòng sau.

Một điểm đáng chú ý tại giải năm nay là thay đổi thể thức thi đấu. Không còn hệ thống điểm khởi đầu (staggered start) như các năm trước, 30 golfer tham dự đều bắt đầu ở điểm even par, tạo nên một cuộc đua công bằng và hấp dẫn hơn.

Quỹ thưởng năm nay lên đến 40 triệu USD – khoảng 1.052 tỷ đồng. Người chiến thắng nhận được 10 triệu USD. Mức thấp nhất trong top 5 là 2,5 triệu USD.

Điều này khiến Tour Championship 2025 trở thành giải đấu thực sự mở, nơi phong độ thực tế thay vì vị trí xếp hạng FedEx trước đó quyết định tất cả.

Do điều kiện thời tiết xấu, nên các trận vòng 2 sẽ được đẩy lên đánh sớm hơn 2 tiếng đồng hồ. Russell Henley và Scheffler là cặp đấu cuối cùng.