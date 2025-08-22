Frimpong được đưa về hồi hè thay cho Alexander-Arnold bên hành lang cánh phải. Trận mở màn gặp Bournemouth, anh đá chính trước khi rời sân ở hiệp hai vì bị đau nhẹ.

Kết quả chụp chiếu xác định, Frimpong gặp phải chấn thương gân kheo, buộc phải "ngồi chơi xơi nước" khoảng một tháng.

Frimpong mới dính chấn thương gân kheo - Ảnh: FPL

Đây là tin không vui với HLV Arne Slot, nhất là trong bối cảnh ông cũng không có sự phục vụ của Conor Bradley vì đang trong quá trình hồi phục.

Điều đó đồng nghĩa, chuyến làm khách tại St James Park, Liverpool sẽ ra sân mà thiếu hậu vệ phải đúng nghĩa. Nhiều khả năng, Joe Gomez hoặc Wataru Endo sẽ được trám vào như giải pháp tình thế.

Phát biểu trong buổi họp báo, Slot nói: "Jeremie có tiền sử chấn thương. Conor cũng phải ngồi ngoài vài lần mùa trước. Những chuyện thế này vẫn thường xảy ra trong mùa giải.

Hiện tại Liverpool chỉ có hai ca chấn thương. Thật không may, nó lại xảy ra ở vùng vị trí. Điều tốt là chúng tôi có những cầu thủ khác có thể chơi vị trí đó.

Wataru Endo đã chơi vài phút, hay Szoboszlai cũng sắm vai hậu vệ phải rồi. Vẫn còn những lựa chọn khác mà chúng tôi cân nhắc. Joe Gomez chắc chắn là một trong số này."

Frimpong có khởi đầu sự nghiệp đầy hứa hẹn tại Merseyside với bàn thắng vào lưới Crystal Palace ở trận Siêu cúp nước Anh.

Bởi vậy, việc anh vắng mặt ngay đầu mùa cũng gây ra vấn đề, vì Liverpool sắp phải đụng độ Newcastle rồi Arsenal.