1. Vẫn còn choáng váng sau cú sốc trước PSG ở Champions League, Barcelona lại tiếp tục sụp đổ tại La Liga.

Đây quả thực không phải là những ngày tốt đẹp cho đội bóng của Hansi Flick, nhất là khi xen giữa còn có rắc rối với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, liên quan đến Lamine Yamal.

Sanchez ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, mở màn cơn mưa bàn thắng tại Pizjuan. Ảnh: Diario AS

Barca hoàn toàn đánh mất nhịp điệu thi đấu, mờ nhạt cả tập thể lẫn cá nhân – đỉnh điểm là cú sút hỏng phạt đền của Robert Lewandowski khi trở lại đá chính với vị trí “số 9”.

Sai lầm ấy góp phần tạo nên cơn mưa bàn thắng của đội chủ nhà, và niềm hân hoan vỡ òa tại Sanchez Pizjuan. Đã 10 năm trôi qua kể từ lần cuối Sevilla đánh bại Barcelona trên sân nhà.

Ngôi đầu bảng của Barca mong manh y như thứ bóng đá mà họ trình diễn ở Andalucia: lạnh lùng, thiếu cảm xúc, xa lạ với tinh thần máu lửa mà Hansi Flick truyền vào đội bóng.

Chưa bao giờ người ta thấy một “Blaugrana” mong manh, hụt hơi và rệu rã đến vậy kể từ khi chiến lược gia người Đức đến Camp Nou.

Các cầu thủ đến từ Catalunya như mất hồn – không sức mạnh, không sáng tạo, thua toàn diện mà không có nổi lời bào chữa – trước một Sevilla dũng mãnh và sáng suốt.

2. HLV Almeyda đã từ bỏ thói quen dùng ba trung vệ để bổ sung một tiền vệ, tạo nên đội hình táo bạo với hàng công có Alexis Sanchez, Isaac Romero và Ruben Vargas.

“Nghiên cứu của tôi cho thấy nếu chờ đợi Barcelona thì bạn thua đến 98% số lần”, Almeyda nói để lý giải quyết định chơi 4-3-3 đầy thách thức. Ông hóa thân thành một Luis Enrique mới.

Sức mạnh và nhịp độ cao của Sevilla thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc – họ nhanh hơn, cứng rắn hơn, tổ chức tốt hơn một Barca uể oải và vô hồn.

Trong trang phục màu cam, đội khách dường như chỉ cố tránh nắng, tách làm hai nửa rời rạc: tiền đạo không hỗ trợ phòng ngự, hậu vệ không dám dâng cao – cả 11 người như vẫn còn ở lại trận thua PSG ở Montjuic.

Araujo phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Ảnh: EFE

Cầu thủ duy nhất dám va chạm là Ronald Araujo, và trọng tài đã phạt đền sau khi tham khảo VAR vì pha tranh chấp của anh với Isaac. Alexis Sanchez sút 11 mét thành công vào lưới đội bóng cũ.

Hàng loạt sai sót của Barcelona bị Sevilla trừng phạt nặng nề. Đội khách chơi rời rạc, mất kết nối, lặp đi lặp lại các pha mất bóng vô duyên, hoàn toàn vô cảm trước mọi điều chỉnh của Flick – người cũng sa sút không kém các học trò.

Barca vẫn thiếu cả sự chắc chắn lẫn tinh tế giữa khung cảnh rực lửa ở Sanchez Pizjuan.

Sevilla có tới 4 cơ hội rõ rệt: 1 bị Szczesny cản phá, 3 lần Isaac bỏ lỡ, cho đến khi anh sửa sai với bàn nhân đôi cách biệt ở phút 36 – từ đường kiến tạo của Vargas.

3. Giống như trận gặp PSG, việc Sevilla áp sát và kèm người ở giữa sân khiến các tiền vệ Barca, đặc biệt là Pedri, gần như tê liệt.

Dẫu vậy, chỉ cần một khoảnh khắc, Pedri khơi nguồn cho pha rút ngắn 1-2, khi thực hiện đường chuyền tuyệt đẹp để Marcus Rashford đặt lòng như trái phá trong thời gian bù giờ hiệp 1 – trận thứ 7 liên tiếp cựu cầu thủ MU góp công vào bàn thắng.

Sai lầm của Agoume trong pha duy nhất Barca áp sát đã giúp đội khách có bàn thắng, trong hiệp đấu mà gần như chỉ khung thành Szczesny bị bắn phá.

Lewandowski thất vọng khi sút hỏng phạt đền. Ảnh: EFE

Hiệp hai trở nên cởi mở khi các trung vệ và hậu vệ biên của Barca dâng cao. Một trong số đó là Balde, bị Januzaj phạm lỗi trong vòng cấm.

Quả phạt đền là cơ hội để Lewandowski gỡ hòa, nhưng anh đá ra ngoài. Khán đài Pizjuan như vỡ tung trong sung sướng.

Dù hàng thủ Sevilla vẫn còn sơ hở – với 2 cơ hội cho Barca bị Roony bỏ lỡ – nhưng các pha phản công sắc bén của đội chủ nhà đã kết thúc trận đấu. Carmona và Adams ghi thêm 2 bàn ở các phút 90 và bù giờ, mang về chiến thắng 4-1 cho Sevilla, đồng thời chấm dứt chuỗi bất bại của Barca.

Các đối thủ đã học được cách đối phó với Barca. Đội bóng của Flick đánh mất quyền kiểm soát và không biết cách lấy lại bóng, bất lực trong việc pressing – điều từng là bản sắc giúp họ vô địch La Liga.

Mệt mỏi, mong manh cả về thể lực lẫn tinh thần, cùng với những ồn ào không hay về Lamine Yamal, thời gian nghỉ FIFA Days có rất nhiều việc phải làm với Hansi Flick.