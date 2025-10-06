Trên sân của Sevilla, Barca của Hansi Flick có màn trình diễn kém cỏi, gây thất vọng đến mức ở họp báo sau trận, thuyền trưởng người Đức đã được hỏi, liệu đây có phải là trận tệ nhất của ông với đội bóng xứ Catalan.

Rashford tiếp tục gây ấn tượng với Barca, nhưng đội vẫn phải chịu trận thua bẽ bàng trên sân Sevilla. Ảnh: FCB

Sevilla chiếm thế chủ động ngay từ đầu trận và gần như không cho bộ đôi Pedri và De Jong kiểm soát bóng. Barca cho thấy rõ việc bị ảnh hưởng bởi chấn thương, với sự vắng mặt của Raphinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez.

Hàng tấn công với Dani Olmo, Rashford, Ferran Torres và Lewandowski không có sự gắn kết. Barca thiếu cường độ tấn công đặc trưng dưới thời Hansi Flick.

Ở trận này, nếu Rashford tiếp tục ghi điểm bằng bàn thắng (rút ngắn 1-2) thì Lewandowski lại đá hỏng phạt đền. Để thua tối tan nát 1-4 Sevilla, Barca (19 điểm) lên ngôi đầu La Liga được 1 tuần, lại phải nhìn Real Madrid (21 điểm) xếp trên.

Sau trận đấu, De Jong chia sẻ: “Chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp 1, hiệp 2 có khá hơn và thật không may là đội đã thua trận. Tôi nghĩ một phần nguyên nhân của Barca là do mệt mỏi tích tụ. Chúng tôi đã chơi 7 trận trong 21 ngày, nên đôi khi việc chạy theo quả bóng mệt mỏi hơn bất cứ điều gì”.

HLV trưởng Hansi Flick thất vọng về kết quả, nhưng ông tin Barca sẽ trở lại mạnh mẽ cũng như khẳng định, không có lý do gì phải thay đổi phong cách bóng đá của ông cả.

Hansi Flick tuyên bố vấn đề của Barca không phải ở hệ thống, mà cần tránh mắc các sai lầm lớn. Ông tin Barca sẽ trở lại mạnh mẽ sau kỳ FIFA Days. Ảnh: Barca Universal

“Thay đổi hệ thống của tôi ư? Tôi nghĩ vấn đề của Barca không phải ở hệ thống mà ở đây chúng tôi cần mắc phải những sai lầm lớn. Sau kỳ FIFA Days tháng 10, Barca sẽ có sự trở lại của một số cầu thủ từ chấn thương. Chúng tôi cần họ, nhưng giờ thì Barca phải chấp nhận thất bại này, rồi tiếp tục nhìn về phía trước.

Chắc chắn cả đội đều thất vọng với kết quả, nhưng chúng tôi sẽ trở lại và tiếp tục chiến đấu cho danh hiệu đến cùng, từ La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Champions League – tất cả. Đó là những gì chúng tôi muốn”.

Ông nói thêm: “Tôi không chỉ muốn thấy Pedri và De Jong đã làm gì, tôi muốn tất cả mọi người đều tham gia vào việc kiểm soát bóng. Đó là lý do vì sao, trong hiệp 2, Barca chơi tốt hơn so với 45 phút đầu. Chúng tôi cần một số cầu thủ chơi đúng phong độ của mình”.

Hansi Flick cũng giải đáp: “Đây có phải là trận đấu tệ nhất của tôi tại Barca không ư? Thất bại đau đớn nhất với tôi là tại bán kết Cúp C1 ở Milan (Barca thua 3-4). Còn lúc này, chúng tôi phải chấp nhận trận thua Sevilla và nhìn nhận một cách tích cực”.

Ở mùa giải trước, Barca của Hansi Flick cũng có những ngày lạc bước trong tháng 10 và 11 nhưng cuối mùa đã xưng vương La Liga!