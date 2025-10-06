Xabi Alonso từng giúp Writz tỏa sáng, phát huy hết tiềm năng trong vai trò tiền vệ công khi hai người làm việc cùng nhau ở Bayer Leverkusen.

Tuy nhiên, hiện ngôi sao người Đức đang có khởi đầu không như ý tại Liverpool. Writz chưa ghi bàn hay kiến tạo qua 7 vòng đấu Ngoại hạng Anh.

Xabi Alonso vẫn dõi theo trò cũ Florian Writz - Ảnh: SunSport

Điều đó đặc biệt đáng lo ngại khi xét đến thỏa thuận khổng lồ trị giá 116,5 triệu bảng mà The Kop bỏ ra để chiêu mộ anh hồi hè.

Theo Defensa Central, Xabi Alonson muốn Real theo dõi chặt chẽ tình tình của Writz trong trường hợp anh khó thích nghi và tìm cách ra đi.

Hai thầy trò cũ có thể hội ngộ với nhau ở Champions League sau đây 1 tháng nữa, khi Los Blancos có chuyến hành quân đến sân Liverpool.

Thời điểm hiện tại, HLV Arne Slot cùng ban huấn luyện đang cố gắng tạo mọi điều kiện để Writz bắt nhịp được cùng các đồng đội và môi trường mới.

Dẫu vậy, nếu anh tiếp tục thể hiện phong độ mờ nhạt, cơ hội có được chữ ký Florian Writz sẽ mở ra với đội bóng Hoàng gia vào hè năm sau.

Mới nhất, cựu cầu thủ Leverkusen đã bị loại ra khỏi đội hình xuất phát trận thua 1-2 trước Chelsea. Đầu hiệp hai, Writz được tung vào thay cho Bradley nhưng cũng không tạo ra sự khác biệt.

Liverpool thất bại với bàn quyết định của Estevao phút bù giờ. Hiện nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã bị tụt xuống vị trí thứ 2 trên BXH, với 3 trận thua liên tiếp tại Premier League và Champions League.