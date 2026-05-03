Lãi suất giảm dần, liệu có tăng tiếp từ nay đến cuối năm?

Nhìn lại diễn biến tăng lãi suất trên thị trường trong hơn 3 tháng đầu năm, Tổng Giám đốc VPBank, ông Nguyễn Đức Vinh cho rằng yếu tố thanh khoản trên thị trường là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn trong thời gian qua.

Người đứng đầu Ban Điều hành VPBank nhận định, lãi suất huy động và cho vay sẽ giảm từ quý 2, giảm rõ rệt hơn vào quý 3.

“Tôi tin xu hướng tăng lãi suất huy động sẽ chậm lại, đi ngang một thời gian rồi giảm dần, từ đó sẽ giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất”, ông Nguyễn Đức Vinh chia sẻ với các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của VPBank.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục giảm lãi suất tuỳ theo diễn biến thị trường thời gian tới”, ông Vinh cho hay.

Việc lãi suất huy động tăng kéo theo áp lực đáng kể lên chi phí vốn của ngân hàng, dẫn đến khả năng biên lãi ròng (NIM) bị thu hẹp trong các quý tới.

Ông Lê Thanh Tùng - thành viên HĐQT VietinBank - cho rằng triển vọng lãi suất ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong và ngoài nước, đặc biệt là các biến động địa chính trị như xung đột tại Iran.

Trong kịch bản cơ sở, đại diện VietinBank nhận định lãi suất huy động có thể tiếp tục neo cao trong ngắn hạn, song tốc độ tăng sẽ chậm lại và dần ổn định khi điều kiện thanh khoản cải thiện.

Ngược lại, nếu giá dầu duy trì ở mức cao và đồng USD tiếp tục mạnh lên, áp lực tăng lãi suất có thể kéo dài trong năm nay.

Theo ông Tùng, thanh khoản hệ thống hiện nay phần nào phản ánh thực trạng tăng trưởng tín dụng trong thời gian dài vượt tốc độ tăng trưởng nguồn vốn.

Nhìn nhận về thị trường trong thời gian tới, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm, nhận định NHNN sẽ có các biện pháp hỗ trợ, trong đó có điều chỉnh một số quy định nhằm tạo dư địa để các ngân hàng thương mại giữ ổn định và giảm mặt bằng lãi suất.

Ngân hàng lên kịch bản ứng phó

Tại ĐHĐCĐ vừa qua, lãnh đạo một số ngân hàng khẳng định đã có giải pháp ứng phó khi áp lực lạm phát và chi phí đầu vào tăng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, nhận định rằng bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng, đặc biệt là biến động địa chính trị ảnh hưởng đến giá năng lượng, logistics và lạm phát,… có thể sẽ tác động lớn đến lạm phát trong thời gian tới.

Theo ông Tùng, Vietcombank đã xây dựng các báo cáo độc lập và các kịch bản tác động đến nền kinh tế, thị trường tiền tệ.

“Tương ứng với mỗi kịch bản, chúng tôi sẽ có những giải pháp để đảm bảo an toàn cho hệ thống và đảm bảo việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, nền kinh tế trong mọi kịch bản có nguy cơ xảy ra”.

Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner chia sẻ: “Tôi có thể tiết lộ chi phí duy trì để duy trì bộ đệm vốn của Techcombank hiện tại là 200 triệu USD mỗi năm. Chúng tôi có những nguồn vốn khác như vốn từ nước ngoài, vốn huy động của KHCN, trong đó đặc biệt là tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và cũng có đầu tư chứng chỉ tiền gửi, là nguồn vốn rất dài hạn và bền vững có tính lâu dài”.

Ông Jens Lottne nhận định những bất ổn của thế giới chắc chắn sẽ kéo theo lạm phát, kéo theo sự mất giá của VNĐ, đồng thời tác động đến lãi suất theo xu hướng tăng.

Đại diện Techcombank ví dụ khi lãi suất tăng, nhu cầu mua nhà của người dân cũng sẽ giảm, những người đầu cơ sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tất cả những tác động đó đang được ngân hàng quan sát kỹ càng.

Ngân hàng có những bài “test” về thanh khoản hay tín dụng có thể chịu đựng đến mức nào nếu các kịch bản xấu diễn ra.