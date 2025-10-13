Tin đồn về tương lai Kobbie Mainoo đang nóng trở lại, khi Napoli lên kế hoạch tấn công dồn dập trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2026.

Theo nguồn tin từ Calciomercato, đội bóng miền Nam Italia, dưới sự chỉ đạo của HLV Antonio Conte, đang ráo riết chuẩn bị một đề nghị mới sau lần thất bại hồi hè.

Mainoo được Conte đánh giá cao. Ảnh: Imago

Conte đặt ra yêu cầu rõ ràng: ông cần một tiền vệ có tư duy, thể chất và khả năng chiến thuật để khỏa lấp khoảng trống lớn mà Franck Zambo-Anguissa để lại khi tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Vị chiến lược gia người Italia xem Mainoo là mảnh ghép lý tưởng, đánh giá cao sự trưởng thành và khả năng mang lại sự cân bằng, năng động cho tuyến giữa của Napoli.

Thực tế, tình hình hiện tại ở Old Trafford đang tiếp thêm hy vọng cho Napoli. Dù được đánh giá cao, Mainoo chỉ mới có vỏn vẹn 203 phút thi đấu mùa này và chỉ đá chính 12 trận ở mùa giải trước dưới thời Ruben Amorim.

Việc không được ưu tiên ra sân khiến cầu thủ sinh năm 2025 và những người đại diện của anh nghiêm túc cân nhắc việc thay đổi môi trường để thúc đẩy sự nghiệp.

Hơn nữa, World Cup 2026 sắp đến nên Mainoo càng quyết tâm rời MU. Anh không được HLV Thomas Tuchel để ý khi liên tục "mài đũng quần trên ghế dự bị".

Conte tin rằng Serie A là bệ phóng hoàn hảo cho Mainoo, nơi tính chiến thuật và cường độ thể lực cao sẽ giúp anh phát triển. Đặc biệt tại Napoli, anh có thể đá chính thường xuyên trong thời gian Anguissa vắng mặt.

Napoli cũng có truyền thống thành công với các cầu thủ từ Premier League. McTominay là ví dụ rõ nhất với Mainoo.

Dù biết Manchester United sẽ không dễ dàng buông tay “viên ngọc quý” của mình, Napoli sẵn sàng đưa ra đề nghị hấp dẫn – có thể là cho mượn kèm điều khoản mua đứt hoặc bán đứt với các phụ phí.

Tháng Giêng sắp tới sẽ là thời điểm then chốt, quyết định liệu Mainoo có thể tìm thấy sân khấu lớn ở Italia để khẳng định tiềm năng thực sự của mình hay không.