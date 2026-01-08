G Fk1VUXUAMFMcm.jpg
Darren Fletcher làm HLV tạm quyền của MU trong chuyến hành quân đến Turf Moor
Thủ quân Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát của MU
Ngay phút 13, Burnley có được bàn mở tỷ số may mắn khi bóng đập chân Heaven bay vào lưới, sau đường chuyền vào bên cánh trái
Niềm vui của cầu thủ chủ nhà
Cuối hiệp một, Lisandro Martinez đưa được bóng vào lưới Burnley nhưng trọng tài trước đó đã thổi còi
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Burnley
Bước sang hiệp hai, Sesko gỡ hòa 1-1 sau đường chuyền khe thông minh của Bruno Fernandes
Phút 60, Dorgu tạt vào từ cánh trái để Sesko đá nối ngay nâng tỷ số lên 2-1
Tiền đạo người Slovenia tỏa sáng sau giờ giải lao
Tuy nhiên, Burnley cũng vùng lên mạnh mẽ, tìm được bàn gỡ 2-2 nhờ công Anthony
Cuối trận, tài năng 18 tuổi Shea Lacey vào sân và suýt chút nữa ghi bàn thứ 3 cho MU, với cú đá chân trái dội xà ngang
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2

Nguồn ảnh: Premier League, MUFC, Burnley FC

Kết quả
Vòng 21
07/01/2026 03:00:00 West Ham 1 - 2 Nottingham Forest
08/01/2026 02:30:00 Bournemouth 3 - 2 Tottenham
08/01/2026 02:30:00 Brentford 3 - 0 Sunderland
08/01/2026 02:30:00 Crystal Palace 0 - 0 Aston Villa
08/01/2026 02:30:00 Everton 1 - 1 Wolves
08/01/2026 02:30:00 Fulham 2 - 1 Chelsea
08/01/2026 02:30:00 Manchester City 1 - 1 Brighton
08/01/2026 03:15:00 Newcastle 4 - 3 Leeds
08/01/2026 03:15:00 Burnley 2 - 2 Manchester United