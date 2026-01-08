Kết quả bóng đá hôm nay 8/1/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: Premier League, MUFC, Burnley FC
|Kết quả
|Vòng 21
|07/01/2026 03:00:00
|West Ham 1 - 2 Nottingham Forest
|08/01/2026 02:30:00
|Bournemouth 3 - 2 Tottenham
|08/01/2026 02:30:00
|Brentford 3 - 0 Sunderland
|08/01/2026 02:30:00
|Crystal Palace 0 - 0 Aston Villa
|08/01/2026 02:30:00
|Everton 1 - 1 Wolves
|08/01/2026 02:30:00
|Fulham 2 - 1 Chelsea
|08/01/2026 02:30:00
|Manchester City 1 - 1 Brighton
|08/01/2026 03:15:00
|Newcastle 4 - 3 Leeds
|08/01/2026 03:15:00
|Burnley 2 - 2 Manchester United
Marc Cucurella bị đuổi khỏi sân từ sớm khiến Chelsea phải nhận thất bại 1-2 trên sân Fulham.
Barcelona giành chiến thắng đậm đà 5-0 trước Bilbao để tiến vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, gặp một trong hai đội bóng thành Madrid.
U23 Việt Nam đầy hứng khởi trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U23 Kyrgyzstan, tự tin giành chiến thắng, mở ra cơ hội vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026.
ĐKVĐ U23 Nhật Bản dễ dàng vượt qua U23 Syria với tỷ số 5-0 ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026, tối 7/1, theo giờ Việt Nam.