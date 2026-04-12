Chiều 12/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sau 2 ngày mạnh lên thành bão, đến 13h, bão Sinlaku (cơn bão thứ 4 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương) có cường độ đạt cấp 15 (xấp xỉ cấp siêu bão), giật trên cấp 17 và hiện vẫn còn cách Philippines khoảng 3.000km.

Theo phân tích từ số liệu vệ tinh, hiện tại bão Sinlaku đang trong quá trình tăng cường độ nhanh, mắt bão rõ nét, vùng mây đối lưu phát triển mạnh và hoàn lưu đối xứng.

Quỹ đạo của cơn bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

“Các điều kiện môi trường trên vùng biển thuận lợi (nhiệt độ mặt nước biển cao, thông lượng nhiệt từ đại dương dồi dào, độ đứt gió tầng cao yếu) tạo điều kiện để bão tiếp tục mạnh lên nhanh trong 24 giờ tới”, các chuyên gia nhận định.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sinlaku sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh lên thành siêu bão (cấp 16-17, giật trên cấp 17).

Đây sẽ là siêu bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão lũ năm nay và là một trong số rất ít cơn siêu bão xuất hiện ngay trong tháng 4.

Về quỹ đạo, sau khi đạt cường độ cực đại, siêu bão Sinlaku sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc. Khoảng ngày 16-17/4, bão tiếp tục chuyển hướng Bắc Đông Bắc, đi về phía vùng biển phía Đông của Nhật Bản và suy yếu dần.

Hiện tại, các dự báo bão đều cho thấy bão sẽ không có khả năng đi vào khu vực Biển Đông.

Tối cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sức gió vùng tâm siêu bão Sinlaku đã tăng lên 105 kts, tương đương cấp 16, giật trên cấp 17. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm 2026 đạt cường độ này, đồng thời là lần đầu xuất hiện trong tháng 4 kể từ bão Surigae (2021), và chỉ là lần thứ ba kể từ năm 1977.

Hiện tại, Sinlaku cũng là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2026, với áp suất trung tâm 920 hPa (tính đến thời điểm hiện tại), vượt qua bão Maila ở khu vực Úc (924 hPa).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão đầu mùa này.