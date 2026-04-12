Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12-13/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-35%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-40%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Nắng nóng diện rộng trên cả nước. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực nói trên còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Từ khoảng ngày 15-16/4, nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần. Từ khoảng ngày 17/4, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo thời tiết Hà Nội ngày 12/4, không mưa, sáng dịu mát, nhiệt độ 25-27 độ; trưa và chiều nắng, oi nóng, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ. Các khu vực Từ Liêm, Láng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Gia Lâm có thể đạt 35 độ.

Sang ngày 13/4, Hà Nội tiếp tục ngày nắng, có nơi nắng nóng; một số nơi như Phú Xuyên, Vân Đình, Sóc Sơn có thể mưa giông. Ngày 14-15/4, khu vực có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, còn 32-33 độ, kết thúc đợt nắng nóng.

Từ ngày 15-21/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, mưa rào và giông xuất hiện với tần suất tăng dần. Trong những ngày có mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng dự báo, trong 1-2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-45%. Thời gian nắng nóng khoảng từ 12-16h.

Dự báo, nắng nóng trên khu vực này còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, từ 14/4 xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày 12/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Nam đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Nam đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.