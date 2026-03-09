Highlights Jannik Sinner 2-0 Denis Shapovalov

Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ ổn định tại giải quần vợt Masters 1000 – Indian Wells 2026 khi đánh bại Denis Shapovalov ở vòng 3.

Tay vợt người Italia không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng sau hai set với các tỷ số 6-3 và 6-2.

Jannik Sinner lần thứ năm góp mặt ở vòng 4 Indian Wells - Ảnh: ATP

Ngay từ đầu trận, Sinner đã nhanh chóng áp đặt lối chơi bằng những cú đánh uy lực và khả năng kiểm soát bóng chắc chắn. Anh sớm giành break quan trọng trong set đầu, qua đó duy trì lợi thế và khép lại set đấu với tỷ số 6-3.

Sang set hai, thế trận càng trở nên thuận lợi cho tay vợt người Italia. Shapovalov gặp nhiều khó khăn trước sự ổn định của đối thủ và liên tục mắc sai lầm. Sinner tận dụng tốt các cơ hội để giành thêm break, qua đó kết thúc set đấu với tỷ số 6-2.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Sinner ghi tên vào vòng 4 Indian Wells 2026. Với phong độ hiện tại, tay vợt người Italia đang cho thấy mình là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch của giải đấu năm nay.