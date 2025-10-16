Nhà cầm quân người Italia bị truất quyền chỉ đạo trong khoảng thời gian bù giờ, vì hành động ăn mừng quá khích khi Estevao ghi bàn quyết định cho Chelsea.

Maresca chạy dọc đường biên đến chung vui cùng các học trò ở góc khán đài Stamford Bridge, trước lúc bị trọng tài Anthony Taylor đuổi khỏi sân.

HLV Maresca bị truất quyền chỉ đạo cuối trận gặp Liverpool - Ảnh: BBC

Liên đoàn bóng đá Anh cáo buộc Maresca "hành xử không đúng mực" và bản thân HLV này cũng chấp nhận án phạt mà FA đưa ra.

Điều đó đồng nghĩa, ông sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách của Chelsea đến sân Nottingham Forest cuối tuần này. Trợ lý Willy Caballero sẽ thay Maresca chỉ đạo ngoài đường piste.

Bản thân Enzo Maresca cho biết, việc ông bị truất quyền chỉ đạo là "xứng đáng", sau chiến thắng đáng nhớ nhất kể từ ngày dẫn dắt Chelsea.

Chiến lược gia Italia chia sẻ: "Đó là cảm xúc vô cùng lớn trước Liverpool. Đây là mùa giải thứ 2 của tôi tại Chelsea và cũng lần đầu tiên chúng tôi giành chiến thắng trên sân nhà vào phút chót.

Việc tôi bị đuổi khỏi sân ư? Tôi nói nhiều lần rồi. Bóng đá là đam mê, là bản năng. Có lẽ lúc đó tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ.

Hành động phản ứng theo bản năng, nhưng tôi nghĩ điều đấy là xứng đáng."

Kết quả quan trọng giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh, với 3 trận thắng, 2 hòa và 2 thất bại.