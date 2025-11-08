Sáng 8/11, Sở Y tế TPHCM cho biết đã xác định được tác nhân gây ngộ độc thực phẩm sau khi nhiều người nhập viện vì ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Theo đó, đến sáng 8/11, 4 bệnh viện đã báo cáo hơn 80 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở bánh mì này. Trong đó, Bệnh viện Quân Y 175 ghi nhận 47 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 16 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 19 ca và Bệnh viện Bình Dân 1 ca. Hiện đã có 47 bệnh nhân được xuất viện.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, một trong 19 bệnh nhân nhập viện ngày 5/11 có kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Bệnh nhân này có các triệu chứng điển hình như sốt, đau quặn bụng, tiêu chảy và nôn ói nhiều lần sau khi ăn bánh mì thịt. Hiện tình trạng sức khỏe đã tạm ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân trong vụ ngộ độc bánh mì. Ảnh: BVCC

Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục thu dung, phân loại và điều trị theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm ban hành từ tháng 4/2025. Quy trình điều trị gồm bù nước, điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, xét nghiệm cận lâm sàng, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi nhiễm khuẩn xâm nhập. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ cân nhắc chỉ định kháng sinh theo hướng điều trị vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella, sau đó điều chỉnh theo kết quả kháng sinh đồ.

Tất cả bệnh viện liên quan đã thực hiện báo cáo nhanh cho Phòng Nghiệp vụ Y về tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối điều trị, tránh quá tải cục bộ. "Bước đầu thực hiện các xét nghiệm, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella", đại diện Sở Y tế thông tin.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã tạm dừng hoạt động cơ sở liên quan, tiến hành lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường để điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Hiện các cơ sở của tiệm bánh mì đã tạm dừng hoạt động để để điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Ảnh: P.T

Sở Y tế ghi nhận các Bệnh viện Quân Y 175, Nhân dân Gia Định và Tâm Anh đã kịp thời thu dung và điều trị các ca ngộ độc theo đúng phác đồ. Trước đó, ngày 29/4, Sở Y tế đã ban hành phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm và tổ chức tập huấn cho toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn.

Salmonella là 1 trong 4 nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiêu chảy là bệnh phổ biến nhất do thực phẩm không an toàn, có khoảng 550 triệu người mắc bệnh tiêu chảy liên quan đến thực phẩm mỗi năm. Trong đó có 220 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Vi khuẩn Salmonella cũng là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trong thời gian qua ở Việt Nam.

