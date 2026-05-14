Ông Musk nằm trong số hơn 10 tổng giám đốc điều hành (CEO) và lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp công nghệ Mỹ tham gia tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du Trung Quốc từ ngày 13 - 15/5.

Hãng tin CBS đã cho đăng tải trên mạng xã hội Facebook một đoạn video ghi lại cảnh tỷ phú Musk, CEO của hãng xe điện Tesla và cũng là ông chủ của công ty hàng không vũ trụ tư nhân hàng đầu của Mỹ SpaceX xuất hiện cùng cậu con trai X Æ A-Xii, sinh năm 2020 của mình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập hôm nay (14/5).

Đoạn video hiện đã thu hút hơn 250.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận. Trong đó nhiều người bày tỏ sự thích thú về “ông bố bận rộn, tận tâm” Musk. Thậm chí có ý kiến bình luận hài hước rằng việc tỷ phú mang cả cậu con trai nhỏ đi công tác cho thấy “chi phí chăm trẻ thậm chí còn đắt đỏ hơn chúng ta tưởng”.

Elon Musk kiệu con trai nhỏ trên vai (thứ 6 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các CEO Mỹ trước Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/5. Ảnh: CBS

Trước đó, một đoạn video khác quay cảnh ông Musk đang giơ điện thoại lên và xoay tròn chậm rãi để ghi lại khung cảnh Đại lễ đường Nhân dân khi đứng chụp ảnh cùng với các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp khác của Mỹ tại địa điểm nổi tiếng này sáng 14/5 cũng “gây sốt” trên mạng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ ấn tượng với sự thoải mái cùng chiều cao nổi bật của tỷ phú công nghệ này.

Theo đài CCTV, CEO của nhiều tập đoàn Mỹ, gồm cả ông Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Boeing Kelly Ortberg, CEO Nvidia Jensen Huang… đã có mặt trong phòng họp diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Trump đã ca ngợi phái đoàn gồm các CEO của nhiều doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông tới Bắc Kinh là “những doanh nhân vĩ đại nhất, lớn mạnh nhất và có lẽ là giỏi nhất thế giới”.

Trả lời phóng viên khi rời Đại lễ đường Nhân dân, ông Musk tuyên bố bản thân mong muốn đạt được "nhiều điều tốt đẹp" tại Trung Quốc.