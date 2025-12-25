Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập, đang ghi nhận tốc độ mở rộng người dùng hiếm thấy trong ngành viễn thông toàn cầu. Trong một bài đăng trên nền tảng X tối ngày 22/12, công ty cho biết đã kết nối hơn 9 triệu khách hàng tại 155 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều thị trường khác.

Trước đó, trong bài đăng ngày 5/11, công ty cho biết Starlink mới đạt 8 triệu người dùng. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 7 tuần, dịch vụ này đã thu hút thêm khoảng 1 triệu khách hàng mới, tương đương hơn 20.000 người dùng mỗi ngày.

Starlink sử dụng chòm sao hơn 9.000 vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp Internet băng thông rộng, đặc biệt nhắm tới các khu vực xa xôi, hạ tầng viễn thông kém phát triển. Theo các nguồn tin thị trường, SpaceX đang cân nhắc kế hoạch IPO vào năm tới với mức định giá có thể lên tới 1.500 tỷ USD.

Elon Musk, người thành lập SpaceX từ năm 2002, tiết lộ mạng lưới vệ tinh Starlink hiện là nguồn đóng góp doanh thu lớn nhất của công ty, vượt xa các mảng kinh doanh khác.

Những con số mới nhất khép lại một năm tăng trưởng bùng nổ của SpaceX. Trong báo cáo tiến độ công bố tháng 12/2024, Starlink mới có 4,6 triệu người dùng. Đến tháng 8/2025, con số này đã tăng lên 7 triệu, trước khi cán mốc 9 triệu vào cuối năm.

Theo dữ liệu từ Cloudflare, công ty an ninh mạng xử lý hàng chục triệu yêu cầu truy cập Internet mỗi giây, lưu lượng truy cập web toàn cầu từ người dùng Starlink đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2025. Điều này cho thấy vai trò ngày càng lớn của Internet vệ tinh trong hệ sinh thái kết nối toàn cầu.

Không chỉ dừng ở người dùng cá nhân, khoảng hai chục hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch sử dụng Starlink để cung cấp Wi-Fi tốc độ cao trên máy bay. SpaceX đồng thời úp mở có thể sớm ra mắt dịch vụ viễn thông di động riêng, hoạt động dựa trên chính mạng vệ tinh này.

Bên cạnh Starlink, SpaceX còn được biết đến là công ty tiên phong thương mại hóa tên lửa tái sử dụng, điều từng bị xem là bất khả thi trong ngành hàng không vũ trụ. Hiện SpaceX đưa nhiều hàng hóa lên quỹ đạo hơn bất kỳ doanh nghiệp nào khác, đồng thời tận dụng hiệu quả xu hướng NASA và Lầu Năm Góc giảm phụ thuộc vào các chuyến bay không gian do chính phủ vận hành.

Dưới sự dẫn dắt của Musk, SpaceX xây dựng văn hóa làm việc cường độ cao, đặt hiệu suất lên hàng đầu. Về dài hạn, công ty hướng tới những tham vọng lớn hơn nhiều, từ việc đưa con người lên sao Hỏa cho đến ý tưởng đặt các trung tâm dữ liệu ngoài không gian bằng siêu tên lửa Starship.

