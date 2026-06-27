Hệ thống phòng không Ukraine vừa đối mặt với một công nghệ hoàn toàn mới mang tên S8000 Banderol. Đây không phải là một chiếc máy bay không người lái tự sát tầm xa thông thường, cũng không phải một quả tên lửa hành trình triệu đô đắt đỏ. Khép lại kỷ nguyên độc quyền của các dòng vũ khí chiến lược tinh vi, Nga vừa tung ra một thực thể "lai", sở hữu tốc độ xé gió của tên lửa hành trình nhưng lại mang giá thành rẻ mạt của UAV thương mại. Giới chuyên gia quân sự quốc tế đang rúng động trước chiến lược "bình dân hóa" vũ khí chính xác cao này của Điện Kremlin. Hãy cùng bóc tách lớp vỏ công nghệ và thông số kỹ thuật bên trong thứ vũ khí có biệt danh là "Bưu kiện nhỏ" đang thay đổi cục diện tác chiến phòng không hiện đại.

Tên lửa S8000 Banderol của Nga. Ảnh: GUR/thedefensepost.com

Xét về mặt thiết kế khí động học, S8000 Banderol là một bước nhảy vọt đầy toan tính của tập đoàn Kronshtadt, đơn vị vốn nổi tiếng với các dòng UAV trinh sát tấn công.

Quả tên lửa này sở hữu chiều dài lý tưởng lên tới 5 mét với đường kính thân thon gọn khoảng 30cm để giảm tối đa lực cản không khí.

Điểm đắt giá nhất trong kết cấu khung vỏ chính là cặp cánh gập thông minh có sải cánh khi xòe rộng đạt 2,2 mét.

Cơ chế cánh gập này cho phép S8000 Banderol dễ dàng ẩn mình gọn gàng dưới giá treo của các phương tiện mang phóng tầm thấp trước khi bung cánh lao đi trong không trung.

Tên lửa S8000 Banderol của Nga. Ảnh: Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR)/twz.com

Tuy nhiên, để tối ưu hóa chi phí sản xuất hàng loạt, phần khung vỏ của S8000 Banderol được chế tạo từ các vật liệu tổng hợp nhẹ thay vì hợp kim siêu bền đắt đỏ, điều này đồng nghĩa với việc nó không được thiết kế để chịu áp lực từ các máy bay tiêm kích siêu thanh, mà thay vào đó là một đối tác hoàn toàn khác.

Trái tim tạo nên sức mạnh cơ động đáng gờm của S8000 Banderol nằm ở hệ thống động lực vô cùng đặc biệt.

Thay vì sử dụng các động cơ tuabin phản lực quân sự chuyên dụng ngốn hàng trăm nghìn USD, các kỹ sư Nga đã tích hợp động cơ phản lực mini dòng Swiwin SW800Pro.

Đây vốn là dòng động cơ vốn được bán công khai trên thị trường dân dụng dành cho các máy bay mô hình cỡ lớn.

Sự kết hợp mang tính "râu ông nọ cắm cằm bà kia" này lại đem lại hiệu quả không tưởng khi giúp S8000 Banderol đạt tốc độ hành trình lên đến 520 km/h và có thể bứt tốc tối đa chạm ngưỡng 700 km/h ở giai đoạn cuối.

Đồ họa (infographic) tên lửa hành trình S8000 Banderol. Ảnh: GUR

Vận tốc này nhanh gấp nhiều lần các loại UAV cánh quạt như Geran, khiến thời gian phản ứng và đánh chặn của các tổ hợp phòng không đối phương bị rút ngắn xuống mức tối thiểu, đồng thời tạo ra khả năng thực hiện các cú bẻ lái "bo cua" ở góc hẹp đầy linh hoạt để né tên lửa phòng không.

Sức mạnh hủy diệt của "Bưu kiện nhỏ" được bảo chứng bởi một đầu đạn nổ phá mảnh có trọng lượng dao động từ 115kg đến 150kg.

Với tầm bắn hiệu quả lên tới 500km, S8000 Banderol thừa sức xuyên thủng sâu vào hậu phương đối phương để thổi bay các nhà kho, trung tâm chỉ huy hay các trận địa radar.

Điểm đáng sợ là Nga đã thiết kế S8000 Banderol để hoạt động theo chiến thuật bầy đàn phối hợp cùng UAV rẻ tiền, biến nó thành một kẻ săn mồi giấu mặt làm quá tải hoàn toàn hệ thống cảnh báo sớm.

Để đảm bảo khối thuốc nổ khổng lồ này tìm đến đúng mục tiêu, Nga trang bị hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp định vị vệ tinh, kết hợp chặt chẽ với cụm ăng-ten chống nhiễu Kometa-M8 trứ danh, giúp quả tên lửa miễn nhiễm hoàn toàn trước các đòn chế áp điện tử và phá sóng GPS mạnh mẽ nhất.

Một máy bay không người lái Orion của Nga tại một sân bay ở Crưm. Nguồn: SBS/Robert Brovdi Madyar

Mặc dù chịu lệnh trừng phạt bủa vây, Nga vẫn chứng minh năng lực thiết kế đỉnh cao khi biến S8000 Banderol thành một minh chứng sống cho nghệ thuật thích ứng công nghệ.

Các đợt mổ xẻ mảnh vỡ từ giới tình báo cho thấy bên trong mạch điều khiển của S8000 Banderol chứa hơn 20 linh kiện điện tử có nguồn gốc từ các quốc gia phương Tây như Mỹ, Thụy Sĩ và Úc được thu mua qua các kênh thương mại trung gian.

Do cơ chế phóng của tên lửa yêu cầu một bệ phóng có tốc độ ban đầu phù hợp, S8000 Banderol hiện đang được giao trọng trách cất cánh từ các dòng máy bay không người lái hạng nặng Orion hoặc trực thăng tấn công Mi-28N.

Bản chất lai tạo độc đáo này biến S8000 Banderol thành một cột mốc đáng lo ngại, mở ra thời kỳ mà vũ khí dẫn đường tầm xa không còn là đặc quyền xa xỉ, sẵn sàng thách thức mọi lá chắn phòng không kiên cố nhất trên thế giới.

(Theo twz.com, united24media.com, businessinsider.com, thedefensepost.com)