Triều Tiên vừa công bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 Ra mang đầu đạn chùm vào ngày 19/4/2026, đánh dấu lần thứ hai chỉ trong tháng mà Bình Nhưỡng khẳng định khả năng vũ khí mới này. Dưới sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, năm quả tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên đảo cách khoảng 136km với mật độ hủy diệt cao, mở ra bước tiến mới trong khả năng tấn công diện rộng và xuyên thủng hệ thống phòng thủ hiện đại của đối phương.

Tên lửa Hwasong-11 Ra thuộc dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) trong gia đình Hwasong-11, vốn được Triều Tiên phát triển dựa trên nguyên tắc thiết kế tương tự tên lửa Iskander của Nga.

Đây là biến thể nhỏ gọn hơn so với các phiên bản trước như Hwasong-11A (KN-23), được tối ưu hóa cho vai trò chiến thuật đất đối đất, ưu tiên tính cơ động cao và khả năng triển khai nhanh từ bệ phóng di động trên đường bộ.

Theo các phân tích kỹ thuật độc lập dựa trên dữ liệu quan sát trước đây, tên lửa Hwasong-11 Ra có chiều dài khoảng 5,5 mét, đường kính thân khoảng 0,76 mét và trọng lượng phóng gần 3.000kg.

Đầu đạn mang theo ước tính từ 500 đến 700kg, có thể là loại thông thường hoặc thích ứng với đầu đạn hạt nhân chiến thuật, trong khi tầm bắn hoạt động được đánh giá ở mức 300-400km, một khoảng cách đủ để bao quát các mục tiêu chiến lược gần biên giới mà vẫn giữ được kích thước nhỏ gọn, dễ ẩn náu và cơ động.

Công nghệ cốt lõi của tên lửa Hwasong-11 Ra nằm ở hệ thống đẩy nhiên liệu rắn một tầng, cho phép tên lửa được phóng chỉ trong vài phút sau khi nhận lệnh mà không cần nạp nhiên liệu phức tạp như các mẫu dùng nhiên liệu lỏng cũ. Điều này mang lại lợi thế lớn về tính bất ngờ và khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại.

Hệ thống dẫn đường được mô tả là “tự động” với sự kết hợp giữa dẫn đường quán tính (INS) và có thể bổ sung radar homing hoặc cập nhật vệ tinh, giúp tên lửa duy trì độ chính xác cao ngay cả khi bay ở quỹ đạo thấp, gần mặt đất.

Đặc trưng nổi bật của dòng tên lửa Hwasong-11 là quỹ đạo bán đạn đạo (quasi-ballistic): tên lửa không bay theo đường parabol thông thường mà thực hiện các động tác cơ động mạnh ở giai đoạn cuối, thay đổi độ cao đột ngột và điều chỉnh hướng bay để né tránh radar và tên lửa đánh chặn.

Kết hợp với tốc độ cao và độ cao bay thấp, công nghệ này khiến việc bắn hạ trở nên cực kỳ khó khăn đối với các hệ thống phòng thủ như Patriot của Hàn Quốc hay Mỹ.

Điểm nhấn công nghệ tên lửa Hwasong-11 Ra trong thử nghiệm lần này chính là đầu đạn chùm (cluster bomb warhead) và đầu đạn mìn phân mảnh (fragmentation mine warhead).

Khác với đầu đạn nổ đơn khối truyền thống chỉ tập trung phá hủy một điểm, đầu đạn chùm hoạt động bằng cách nổ ở độ cao nhất định để phân tán hàng chục hoặc hàng trăm bom con nhỏ.

Mỗi bom con lại mang thuốc nổ và mảnh kim loại, tạo hiệu ứng phủ diện rộng lên đến 6,5-7 hecta, theo tuyên bố của KCNA từ các thử nghiệm trước.

Trong lần thử tên lửa Hwasong-11 Ra ngày 19/4, năm quả tên lửa đã đạt “mật độ hủy diệt rất cao” trên khu vực mục tiêu, chứng tỏ khả năng dồn nén hỏa lực để tiêu diệt mục tiêu mềm như bộ binh, xe tăng, sân bay hoặc kho tàng trong một lần tấn công.

Đầu đạn mìn phân mảnh bổ sung thêm khả năng rải mìn tự động trên mặt đất, tạo chướng ngại vật lâu dài sau khi tấn công.

Công nghệ này không chỉ tăng sức sát thương diện rộng mà còn làm phức tạp hóa công tác phòng thủ, vì hệ thống đánh chặn truyền thống thường chỉ nhắm vào thân tên lửa chính chứ không dễ dàng xử lý hàng loạt bom con đã phân tán.

Kết quả thử nghiệm cho thấy tên lửa Hwasong-11 Ra không chỉ duy trì được độ chính xác cao mà còn nâng tầm khả năng tấn công “mật độ cao”, một yêu cầu quan trọng mà ông Kim Jong-un nhấn mạnh khi ông bày tỏ sự hài lòng và coi đây là bước tiến quan trọng để đáp ứng nhu cầu tác chiến thực tế của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

So với các biến thể trước trong dòng Hwasong-11, phiên bản Hwasong-11 Ra tập trung vào tính linh hoạt chiến thuật hơn là tầm xa tối đa, phù hợp với chiến lược “bão hòa” bằng hỏa lực nhanh, chính xác và khó bị chặn đứng.

Các nhà phân tích quốc tế lưu ý rằng việc liên tục cải tiến đầu đạn chùm phản ánh nỗ lực của Triều Tiên trong việc phát triển vũ khí không chỉ mang tính răn đe mà còn có khả năng áp đảo hệ thống phòng thủ khu vực, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng vẫn diễn biến phức tạp.

Tên lửa Hwasong-11 Ra đại diện cho sự tiến bộ rõ rệt trong công nghệ tên lửa đạn đạo chiến thuật của Triều Tiên, kết hợp giữa động cơ nhiên liệu rắn hiện đại, dẫn đường tự động tiên tiến, quỹ đạo cơ động khó lường và đầu đạn chùm đa mục tiêu.

Dù thông tin chi tiết kỹ thuật vẫn chủ yếu dựa trên tuyên bố chính thức của KCNA và phân tích từ các nguồn tình báo phương Tây, các thử nghiệm liên tiếp trong tháng 4/2026 đã khẳng định rằng Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh hiện đại hóa kho vũ khí nhằm nâng cao khả năng răn đe và tấn công chính xác ở tầm gần.

(Theo Yonhap/koreatimes/trtworld/en.yna.co.kr....)