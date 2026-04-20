Với kiến trúc mở và khả năng tự trị cao, Lá chắn Vàng (Golden Shield) của Quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công tháng 4/2026 tại Fort Cavazos. Hệ thống liên kết cảm biến tự động trên các xe chiến đấu, truyền dữ liệu và lệnh bắn ở tốc độ máy móc để tiêu diệt nhanh chóng drone nhỏ và đàn drone bằng tên lửa nhỏ Harpe.

Lá chắn Vàng (Golden Shield) là khái niệm phòng thủ chống máy bay không người lái (cUAS) nhiều lớp do Sư đoàn Kỵ binh 1 của Quân đội Mỹ phát triển và thử nghiệm thực chiến lần đầu tiên từ ngày 7-9/4/2026 tại Fort Cavazos, Texas.

Hệ thống không phải là một vũ khí đơn lẻ mà là một mạng lưới tích hợp (system of systems) được thiết kế để bảo vệ các đơn vị bọc thép cơ động trước mối đe dọa ngày càng lớn từ drone nhỏ (small UAS) và đàn drone (swarms).

Cuộc thử nghiệm thuộc khuôn khổ sáng kiến Pegasus Charge, đánh dấu lần đầu tiên Quân đội Mỹ thực hiện chuỗi phát hiện-tấn công hoàn chỉnh tự động giữa các nền tảng khác nhau.

Về công nghệ cốt lõi, Golden Shield xây dựng trên nền tảng kiến trúc mở có khả năng mở rộng (scalable open architecture). Kiến trúc này cho phép kết nối linh hoạt các lớp hệ thống bao gồm cảm biến tiên tiến, bộ chỉ huy và kiểm soát thế hệ mới (next-generation C2), các effector động lực (kinetic) và phi động lực (non-kinetic), cùng Bộ Kit Bảo vệ Xe (Vehicle Protection System Base Kit).

Nhờ thiết kế mở, hệ thống dễ dàng tích hợp công nghệ mới trong tương lai mà không cần thay đổi toàn bộ cấu trúc, đồng thời giảm tải nhận thức cho người lính bằng cách tự động hóa quy trình phát hiện, theo dõi và phân loại mục tiêu.

Lá chắn Vàng (Golden Shield) là một hệ thống phòng không đa tầng mới của Quân đội Mỹ, được Sư đoàn Kỵ binh số 1 thử nghiệm tại Fort Hood. Hệ thống này liên kết các cảm biến tự trị, nền tảng robot và các biện pháp đối phó động lực nhằm phát hiện và tiêu diệt các loại drone nhỏ nhanh hơn với khối lượng công việc ít hơn cho kíp điều khiển. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ - U.S. DoD/armyrecognition.com).

Quá trình hoạt động của Golden Shield tập trung vào việc rút ngắn đáng kể thời gian từ cảm biến đến vũ khí (sensor-to-shooter timeline) xuống mức tốc độ máy móc (machine speed).

Trong thử nghiệm, một cảm biến tự trị trên một xe chiến đấu phát hiện và phân loại drone thù địch, sau đó tự động truyền dữ liệu mục tiêu kèm lệnh tấn công đến hệ thống vũ khí tự trị trên một xe khác.

Xe thứ hai nhận dữ liệu và thực hiện tiêu diệt mục tiêu mà không cần người điều khiển can thiệp trực tiếp ở mỗi bước. Đây là lần đầu tiên Quân đội Mỹ chứng minh được khả năng chuyển giao tự động hoàn chỉnh giữa các nền tảng riêng biệt trong môi trường thực chiến.

Một thành phần quan trọng được thử nghiệm trong Lá chắn Vàng là tên lửa nhỏ Harpe do công ty Perseus Defense phát triển. Harpe thuộc loại micro-missile với pod chứa 8 quả tên lửa, tầm bắn hiệu quả hơn 1.000 mét, được thiết kế để đối phó với drone nhóm 1 và nhóm 2 - những mẫu drone nhỏ, nhẹ, bay thấp và tốc độ cao.

Tên lửa sử dụng dẫn đường radar-cued kết hợp dẫn hướng chủ động đầy đủ, cho phép bắn loạt nhiều quả cùng lúc. Điểm nổi bật là chi phí mỗi quả dưới 10.000 USD, rẻ hơn khoảng 25 lần so với các giải pháp cUAS hiện tại, giúp Quân đội Mỹ có khả năng tiêu diệt drone giá rẻ mà không tốn kém quá nhiều đạn dược đắt tiền.

Golden Shield kết hợp cả effector kinetic như Harpe và các biện pháp phi kinetic (như gây nhiễu điện tử), tạo nên lớp phòng thủ đa tầng linh hoạt.

Hệ thống được lắp đặt trên các xe chiến đấu chiến thuật, cho phép bảo vệ toàn bộ đội hình bọc thép trong lúc cơ động. Việc sử dụng Bộ Kit Bảo vệ Xe làm nền tảng giúp tích hợp dễ dàng các hệ thống hard-kill và soft-kill trong tương lai, tăng khả năng sống sót của lực lượng trước các mối đe dọa từ trên không.

Từ góc nhìn công nghệ, Golden Shield đại diện cho bước tiến quan trọng trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa vào phòng không chiến trường.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào con người ở mọi khâu, hệ thống cho phép máy móc xử lý nhanh chóng các nhiệm vụ lặp lại, giảm nguy cơ sai sót và mệt mỏi của binh sĩ. Kiến trúc mở còn mang lại tính thích ứng cao trước sự tiến hóa nhanh chóng của công nghệ drone đối phương.

Qua các cuộc thử nghiệm thành công tại Fort Cavazos năm 2026, Lá chắn Vàng Golden Shield đã chứng minh khả năng tạo ra một lớp phòng thủ tự trị, di động và tiết kiệm chi phí cho các đơn vị bọc thép Mỹ.

Với khả năng liên kết cảm biến-vũ khí ở tốc độ máy móc và tích hợp tên lửa nhỏ giá rẻ như Harpe, hệ thống này hứa hẹn sẽ nâng cao đáng kể năng lực sống sót của lực lượng Mỹ trước mối đe dọa drone ngày càng phổ biến trên chiến trường hiện đại.

(Theo Army.mil, DVIDS, Army Recognition, Army Technology…)