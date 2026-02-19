Ngày 19/2, trao đổi với PV VietNamNet, BSCK II Dương Tất Linh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực cho biết, tối 18/2, bệnh viện đã tiếp nhận 10 nạn nhân trong vụ nghi án em rể ném vật liệu nổ vào nhà anh vợ.

Trong số các nạn nhân, một người bị thương nhẹ, được xử trí ban đầu và cho xuất viện. Các trường hợp còn lại phải điều trị nội trú. Đáng chú ý, 4 bệnh nhân đa chấn thương nặng, nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, lơ mơ và mất máu nhiều. Các ê-kíp trực đã khẩn trương xử lý ban đầu, băng ép cầm máu, truyền dịch, giảm đau và ổn định huyết động. Nhờ được cấp cứu và can thiệp kịp thời, các bệnh nhân đã giữ được sự sống. Ngay sau đó, 4 trường hợp này được chuyển lên tuyến trên.

Video cấp cứu các bệnh nhân. Nguồn BSCC.

Trong đêm 18/2, hai bệnh nhân được phẫu thuật. Ê-kíp mổ đã lấy ra nhiều dị vật, trong đó có đinh vít găm vào cơ thể do sức ép từ vụ nổ. Tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân tiến triển tốt và đang tiếp tục được theo dõi.

Ngoài ra, 3 bệnh nhân khác được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị chuyên sâu. Sức khỏe của các bệnh nhân này hiện ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bác sĩ Linh, thời điểm xảy ra vụ việc trùng với kỳ nghỉ Tết, lực lượng trực vẫn đảm bảo đầy đủ. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân và đánh giá mức độ nguy hiểm, Ban Giám đốc đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động y bác sĩ từ nhiều khoa phòng tập trung cấp cứu.

Nhân lực toàn viện được huy động để triển khai từ các khâu tiếp nhận, thăm khám và phân loại mức độ tổn thương một cách khoa học. Nhờ đó, các nạn nhân trong vụ nổ mìn này đều ổn định, không có ca tử vong.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), tại gia đình ông Lê Thế Hưng (sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Nam sinh cấp cứu sau khi thụt dầu 300 cái Sau khi thực hiện 300 cái thụt dầu và tiếp tục chơi đá bóng, nam sinh 15 tuổi rơi vào tình trạng đau cơ dữ dội, không thể đi lại và được chẩn đoán mắc hội chứng hủy cơ vân.

Nơi cấp cứu 'căng như dây đàn', không nghỉ Tết và những 'lì xì' đặc biệt Cận Tết, trong Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vẫn chật kín ca nặng. Ở đây, các y bác sĩ không nghỉ Tết, chỉ có cuộc chạy đua từng phút để giành giật sự sống. Với họ, lì xì giá trị nhất là việc người bệnh phục hồi.