Xác nhận với PV VietNamNet, đại diện Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân bị kẹt trong gầm xe buýt được gần 20 người nâng xe cứu thoát.

Nạn nhân là chị Đ.T.H.G. (sinh năm 1991, trú tại TP Hà Nội) được xe cấp cứu 115 đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng đau toàn bộ vùng hố chậu, vùng đùi và cẳng chân bên trái. Trên cơ thể có các vết xây xước ở vùng mắt, đuôi mắt bên trái, chân và hông trái. Trước đó, lực lượng cứu nạn đã tiêm thuốc giảm đau cho chị G. ngay trên xe cấp cứu.

Gần 20 người dân nâng xe buýt để cứu nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe. Ảnh: Viết Trường

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, kíp trực đã tiến hành cấp cứu, cố định các vị trí xương nghi gãy, đồng thời triển khai chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết, sẵn sàng cho tình huống phải phẫu thuật.

Kết quả chụp chiếu xác định chị G. bị gãy xương đòn trái, gãy ngành ngồi mu và chậu mu hai bên. May mắn, kết quả chụp CT sọ não cho thấy không có tổn thương nguy hiểm. Sau đó, gia đình xin chuyển viện cho chị G. lên tuyến trên.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Qua thăm khám ban đầu, người bệnh được xác định gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu, chậu mu hai bên.

Chị G. hiện được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BVCC

Sau khi thăm khám và hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ đã chỉ định theo dõi chấn thương bàng quang, niệu đạo, chấn thương sọ não, hàm mặt. Hiện tại, người bệnh tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trước đó, khoảng 6h50 ngày 4/5, xe buýt mang biển số 29E-208.XX di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ (hướng đi cầu Chương Dương). Khi đến khu vực nút giao Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề), xe buýt va chạm với xe máy do chị G. điều khiển.

Cú va chạm khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm xe buýt và mắc kẹt. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng gần 20 người dân đã nhanh chóng phối hợp nâng xe để giải cứu nạn nhân ra ngoài.

Đến khoảng 7h20 cùng ngày, hiện trường được giải tỏa, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng còn tỉnh táo.