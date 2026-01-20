Hãng thông tấn SANA ngày 19/1 đã thông báo về việc quân đội Syria ban bố lệnh giới nghiêm tại thành phố al-Shaddadi sau khi hàng loạt tay súng IS trốn thoát khỏi nhà tù địa phương.

"Quân đội Syria khẳng định tình hình ở thành phố và khu vực nhà tù đã được kiểm soát, đồng thời đang tiến hành rà soát toàn bộ al-Shaddadi và các khu vực lân cận để truy bắt tù nhân vượt ngục. Giới chức quân đội Syria cũng cáo buộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã thả các thành viên IS", nguồn tin của SANA cho biết.

Một nhà tù ở Syria. Ảnh: NYT

Dù quân đội Syria không công bố số tù nhân vượt ngục nhưng truyền thông địa phương tiết lộ đã có khoảng 1.500 thành viên IS trốn thoát. Phía SDF sau đó cũng xác nhận mất quyền kiểm soát khu vực nhà tù, đồng thời chỉ trích liên quân chống IS đã không can thiệp dù họ kêu gọi trợ giúp từ một căn cứ gần đó.

Theo hãng tin Al Jazeera, cuộc vượt ngục quy mô lớn xảy ra trong bối cảnh quân đội Syria liên tục đụng độ với các tay súng người Kurd ở khu vực xung quanh nhà tù ở al-Shaddadi. Tới ngày 19/1, chính phủ Syria và phía SDF đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng hiện vẫn chưa có quá nhiều chi tiết về thỏa thuận này được công bố.

Dự kiến, Tổng chỉ huy SDF Mazloum Abdi sẽ tới Damascus trong tuần sau để đàm phán cụ thể. Giới quan sát nhận định đây là động thái có lợi với chính quyền của Tổng thống Ahmed al-Sharaa.