Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Trump ngày 28/1 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Syria Al-Sharaangay trước thời điểm ông Al-Sharaa tới Moscow để gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với nhà lãnh đạo được tôn trọng của Syria. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, cả tôi và ông Al-Sharaa đều hài lòng. Tôi và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã giải quyết được một vấn đề lớn liên quan đến Syria", ông Trump cho biết.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: NYT

Trong khi đó, phủ tổng thống Syria tiết lộ, ông Al-Sharaa đã nhấn mạnh với Tổng thống Trump về "cam kết tuyệt đối của Damascus đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia cũng như mong muốn của nhà nước trong việc bảo vệ các thể chế và thúc đẩy hòa bình dân sự". Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tầm quan trọng của các nỗ lực chống khủng bố, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo giới quan sát, cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Al-Sharaa diễn ra sau khi chính quyền Syria đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. Trong quá khứ, SDF là lực lượng được Washington bảo trợ, nhưng đặc phái viên Mỹ Tom Barrack tuần trước tuyên bố vai trò của lực lượng này đã không còn phù hợp.

"Nhiệm vụ chủ yếu của SDF là chống khủng bố trên thực địa. Nhưng chính quyền Syria hiện đã tiếp nhận vai trò này", ông Barrack thông báo.

Sau khi kết thúc cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ, ông Al-Sharaa đã lên đường tới Nga để gặp mặt Tổng thống Putin. Trước cuộc hội đàm, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay "tất cả các vấn đề liên quan đến hiện diện quân sự của Nga ở Syria sẽ được thảo luận trong cuộc gặp sắp tới".