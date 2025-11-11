Ông al-Sharaa, người từng lãnh đạo nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dưới bí danh Abu Mohammad al-Julani, đã lên nắm quyền lãnh đạo Syria sau khi cựu Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024. Tổng thống Syria đương nhiệm từng bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen. Chuyến thăm của ông al-Sharaa tới Mỹ hôm 10/11 đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Syria tới Nhà Trắng.

“Ông ấy là nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ. Ông ấy đến từ một nơi rất khắc nghiệt, và ông ấy là người cứng rắn. Tôi thích ông ấy. Tôi hòa hợp với ông ấy”, hãng tin RT dẫn lời ông Trump nói với các nhà báo tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa tại Nhà Trắng. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Syria

“Chúng tôi muốn thấy Syria trở thành một quốc gia rất thành công, và chúng tôi nghĩ nhà lãnh đạo này có thể làm được điều đó”, ông Trump nói thêm.

Chỉ vài ngày trước chuyến thăm tới Nhà Trắng, Mỹ cùng với Anh và Liên Hợp Quốc đã đưa ông al-Sharaa ra khỏi danh sách khủng bố.

Cũng trong ngày 10/11, Washington đã gia hạn việc đình chỉ các lệnh trừng phạt thêm 180 ngày, trong bối cảnh Syria tìm cách bình thường hóa quan hệ song phương và mở rộng hợp tác an ninh.

Truyền thông Mỹ đưa tin, Syria sẽ chính thức tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Bộ Ngoại giao Syria cho hay, các nhà ngoại giao Mỹ, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về một kế hoạch sáp nhập Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu và được Washington hậu thuẫn vào quân đội Syria. SDF đang nắm quyền kiểm soát phần lớn miền bắc và đông Syria kể từ giữa những năm 2010.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12/2024, Tổng thống al-Sharaa đã thực hiện loạt chuyến công du nước ngoài để tái lập quan hệ giữa Syria với các cường quốc thế giới. Cụ thể, hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Syria tại Moscow. Mới đây, hãng tin Bloomberg đưa tin Moscow đã nối lại các chuyến bay đến Căn cứ Không quân Hmeimim ở phía tây Syria sau gần 6 tháng tạm dừng.