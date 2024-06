Tai nạn thương tâm

Chỉ trong một thời gian ngắn, tại Bình Dương và Đồng Nai liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông chết người liên quan trực tiếp tới xe ba gác chở hàng cồng kềnh, hậu quả làm hai người tử vong, một người khác bị thương nặng.

Xe ba gác chở ống sắt liên quan đến vụ tai nạn - Ảnh: T.H

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 12/6, anh Phan Minh H. (SN 1985, quê Tây Ninh, là điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy trên đường ĐT743 đoạn qua phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì va chạm với xe máy đang dừng sát lề đường phía trước.

Va chạm khiến anh H. bị ngã xuống đường, cùng lúc này xe ba gác chở ống sắt do anh Nguyễn Văn T. (SN 1990, quê Thừa Thiên Huế) chạy tới va chạm vào người anh H. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại hiện trường.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn xe ba gác đang chở hai ống sắt dài, vượt quá kích thước thùng xe nhiều lần.

Công an TP Thuận An sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm đối với tài xế xe ba gác và của nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai - Ảnh: H.A

Trước đó, vào trưa 20/5, anh Lâm Minh S. (SN 1999, ngụ TPHCM) chạy xe máy chở chị Đặng Thị N.L. (SN 1996, cùng ngụ TPHCM) trên quốc lộ 51 hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi Đồng Nai.

Khi đến đoạn thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì va chạm với xe máy chở tôn tự chế (không biển số) do anh Hà Văn H. (SN 1989, quê Đồng Tháp) điều khiển lưu thông ngược chiều.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng anh S. đã tử vong trong tình trạng một bàn tay bị đứt lìa, đa chấn thương cơ thể, người phụ nữ đi cùng cũng bị thương nặng.

Tăng cường kiểm tra xử lý xe ba gác vi phạm

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua Công an TP Thuận An rất quyết liệt xử lý các phương tiện xe ba gác, xe tự chế,… không đảm bảo điều kiện tham gia giao thông lưu thông trên các tuyến đường, đặc biệt là phương tiện xe ba gác máy chở hàng cồng kềnh. Qua đó, đơn vị đã tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an TP Thuận An, dù mạnh tay xử lý nhưng thực tế vẫn còn xuất hiện một số trường hợp phương tiện không có giấy tờ, chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Với vụ việc xảy ra tại phường An Phú làm một nạn nhân tử vong, kết quả xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn đối với người điều khiển xe ba gác đều âm tính, phương tiện cũng có giấy tờ đầy đủ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định tài xế chở hàng quá khổ, vượt quá kích thước quy định. Do đó, Công an TP Thuận An đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi chở hàng sai quy định. Còn về nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong, cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định để tiến hành điều tra.

Trước đó, sau khi xảy ra vụ tai nạn chết người liên quan đến xe máy chở tôn tự chế, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về việc xử lý, chấn chỉnh tình trạng xe ba gác tự chế, xe ba gác máy chở hàng cồng kềnh, xe công nông, xe tự chế, xe máy cày kéo rơ-moóc, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên các tuyến đường bộ gây mất an toàn giao thông.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSGT và công an các huyện, TP xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác điều tra cơ bản, xác định những tuyến đường, địa bàn trọng điểm thường xuyên có các loại xe trên. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, phải thực hiện việc tịch thu phương tiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu sở GTVT chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổng rà soát tất cả các loại xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh, xe máy cày kéo rơ-moóc; xe ô tô hết niên hạn sử dụng trên địa bàn quản lý để lập danh sách quản lý. Đồng thời, thông báo, vận động các tổ chức, cá nhân không đưa các loại phương tiện này hoạt động trên đường giao thông công cộng.