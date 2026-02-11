Ngày 11/2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trí Thiện (28 tuổi, trú phường Phú Lâm, TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trí Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu kinh doanh hàng hóa tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thiện tiếp cận anh C. (trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) và giới thiệu mình là cán bộ công an đang công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế.

Trong quá trình trao đổi, Thiện nói đang có một lô rượu ngoại cần thanh lý tại Cảng Sài Gòn và có thể cung cấp 100 chai với giá khoảng 100 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu anh C. đặt cọc trước 50 triệu đồng và cam kết hàng sẽ được giao sau 3-5 ngày. Tin tưởng vào thân phận mà Thiện tự xưng, anh C. đã chuyển trước 20 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Thiện đến một trung tâm thương mại chụp ảnh các chai rượu ngoại đắt tiền gửi cho anh C. Sau đó, Thiện đặt mua một bộ quân phục công an trên mạng xã hội, mặc đến nhà anh C. nhằm tạo vỏ bọc, che mắt nạn nhân.

Tang vật thu giữ là bộ quân phục công an do Thiện đặt mua trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Thiện liên tục đưa ra nhiều lý do gian dối, yêu cầu anh C. chuyển đủ tiền mới xuất được hàng. Tổng cộng, anh C. đã nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Thiện hơn 131 triệu đồng.

Chờ đợi thời gian dài không thấy giao rượu, nghi ngờ bị lừa, anh C. tìm gặp Thiện để đối chất. Lúc này, Thiện thừa nhận không có lô rượu nào, toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích cá nhân và chỉ có khả năng trả lại 23,5 triệu đồng.

Sau đó, anh C. đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.