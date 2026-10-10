Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Campuchia với cương vị là Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Campuchia đã đạt được sau hơn 20 năm trị vì của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Chính phủ

Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay.

Thủ tướng trân trọng chia sẻ, nhân dịp Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027 kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, các cơ quan chức năng hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, qua đó tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.

Quốc vương nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Quốc vương Norodom Sihanouk đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.

Quốc vương tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với sự nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Quốc vương trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam dành cho cá nhân Quốc vương cũng như các lãnh đạo Campuchia. Ông cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hai lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước và nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài ngày càng thực chất và vững chắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: Chính phủ

Cũng tại Hoàng cung, Thủ tướng đã chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái hậu; mong muốn được đón Quốc vương và Hoàng Thái hậu thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian tới.

Thanh niên là “hạt nhân” lan tỏa giá trị của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Phó Thủ tướng Hun Many - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và đại diện một số thanh niên ưu tú của Hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vui mừng về quan hệ láng giềng Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó các thế hệ thanh niên hai nước luôn là lực lượng quan trọng góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị và gắn bó giữa hai dân tộc.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Phó Thủ tướng Hun Many làm Chủ tịch, đã và đang tập hợp được đông đảo lực lượng thanh niên, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia. Ảnh: Chính phủ

Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cùng với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có sự hợp tác chặt chẽ thông qua các chương trình hợp tác, giao lưu thanh niên, ký kết các thỏa thuận hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mong rằng các thế hệ thanh niên Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình, không chỉ là cầu nối hữu nghị, mà còn là lực lượng góp phần định hình nhận thức xã hội, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước và là “hạt nhân” lan tỏa giá trị của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia.

Phó Thủ tướng Hun Many bày tỏ vinh dự dẫn đầu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Campuchia - Việt Nam, trong đó thanh niên hai nước đóng vai trò then chốt trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Lực lượng thanh niên Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tuổi trẻ Việt Nam đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng tới thăm và làm việc với dự án Angkor Milk của công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).