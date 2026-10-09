Việt Nam và Campuchia tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia.

Chiều 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Hun Manet nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn mong muốn cùng Việt Nam gìn giữ, phát huy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Chính phủ

Vui mừng đến thăm đất nước Campuchia tươi đẹp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ, là tài sản vô giá của hai nước, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và bền vững.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi nước, tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia.

Hai bên cam kết tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Hun Manet đã chủ trì thành công Hội nghị quốc tế về phòng, chống lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh trong tháng 9. Các cơ quan chức năng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp với phía Campuchia trong lĩnh vực này.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.

Ảnh: Chính phủ

Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên; thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và giao lưu nhân dân.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển hợp tác kinh tế gắn với giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN và các cơ chế đa phương.

Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hun Sen

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Hun Sen - người bạn thân thiết, có mối quan hệ gắn bó đặc biệt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ quý báu của lãnh đạo và nhân dân Campuchia, đặc biệt là những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hun Sen trong việc xây dựng, gìn giữ và vun đắp quan hệ hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước; quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia là nền tảng chính trị vững chắc, định hướng hợp tác giữa hai nước.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai lãnh đạo đánh giá cao những thành tựu quan trọng hai bên đạt được.

Để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới, hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có trên tất cả các kênh, trong đó có cuộc gặp hai Đảng; chú trọng giao lưu giữa lãnh đạo trẻ và thanh niên hai nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy gắn kết kinh tế, phát triển cửa khẩu và cơ sở hạ tầng biên giới, gia tăng đầu tư của Việt Nam vào Campuchia, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư.

Doanh nghiệp hai nước cần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch và logistics. Hai nước cũng cần phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng, an ninh; duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; thúc đẩy giải quyết các khu vực biên giới chưa hoàn thành phân giới, cắm mốc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng và địa phương giáp biên.