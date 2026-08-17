Theo Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 17/8 đã đưa ra bình luận chính thức về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị Lầu Năm Góc "cắt giảm đáng kể" quy mô các cuộc tập trận quân sự chung giữa Washington và Seoul.

"Chính phủ Hàn Quốc đã ghi nhận thông điệp của Tổng thống Trump. Chúng tôi kỳ vọng quan hệ hữu nghị giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ dẫn tới những cuộc đối thoại có ý nghĩa giữa hai nước, đồng thời mở ra các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên", Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: NYT

Cũng theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Seoul sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Washington trong việc duy trì thế trận phòng thủ chung vững chắc. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đang tích cực tham gia các cuộc thảo luận quốc tế về lệnh ngừng bắn tại Iran và các nỗ lực khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

"Chúng tôi đang tham vấn chặt chẽ với Mỹ về các phương thức hỗ trợ thiết thực ở Trung Đông, bao gồm cả đóng góp về quân sự", phía Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth "cắt giảm đáng kể" các cuộc tập trận chung dự kiến với Hàn Quốc, viện dẫn chi phí và mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Seoul và Washington bắt đầu cuộc tập trận thường niên "Lá chắn Tự do Ulchi". Theo giới quan sát, động thái của Mỹ được cho là một cử chỉ thiện chí đối với Triều Tiên, khi Tổng thống Trump từng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong Un "mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".