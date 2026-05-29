Ngày 29/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế có hành vi "tạt đầu" xe khác trên đường Vành đai 2.

Theo đó, khoảng 15h ngày 27/5, tài xế V.V.L. (SN 1983, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS 30E-170.XX di chuyển trên đường Vành đai 2, theo hướng từ Ngã Tư Sở đi Ngã Tư Vọng.

Quá trình lưu thông, nam tài xế có hành vi tạt đầu một xe khác đang di chuyển cùng chiều.

Tài xế V.V.L. đã bị CSGT lập biên bản xử phạt với 2 hành vi. Ảnh: CSGT

Hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, sau khi xảy ra sự việc, anh L. còn xuống xe, to tiếng với tài xế xe phía sau.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh sự việc.

Tại cơ quan công an, cả hai tài xế đã chủ động cam kết hòa giải. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế V.V.L. do có hành vi điều khiển ô tô chuyển làn đường không có tín hiệu và rời vị trí lái khi dừng xe.