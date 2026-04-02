Tờ Financial Times ngày 1/4 đưa tin, Tổng thống Trump mới đây cảnh báo Mỹ sẽ cắt nguồn cung vũ khí cho Ukraine thông qua cơ chế "Danh mục nhu cầu ưu tiên của Ukraine" (PURL) nếu các nước châu Âu không tham gia nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz.

"Khi Tổng thống Trump yêu cầu hải quân của các nước châu Âu tham gia bảo vệ eo biển Hormuz, họ đã từ chối. Điều này buộc tổng thống phải sử dụng Ukraine như một đòn bẩy để gây áp lực", một quan chức Mỹ nói với Financial Times.

Ngay sau khi ông Trump đưa ra cảnh báo, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thúc giục các nước thành viên nhanh chóng hành động nhằm tránh nguy cơ Mỹ rút khỏi các cam kết với Ukraine.

Giới quan sát nhận định, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã làm dấy lên những lo ngại về nguồn cung vũ khí cho Kiev, đặc biệt là các tên lửa phòng không dành cho hệ thống Patriot, loại vũ khí then chốt để đối phó với các cuộc không kích quy mô lớn của Nga.

Hồi đầu tháng 3, có thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc chuyển hướng viện trợ quân sự dự kiến dành cho Ukraine sang Trung Đông. Tuy vậy, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 29/3 đã bác bỏ thông tin này, khẳng định không có sự thay đổi với các gói viện trợ đã được thông qua.

"Ở thời điểm hiện tại, việc cung cấp vũ khí thông qua cơ chế PURL chưa bị xung đột Trung Đông ảnh hưởng. Nhưng trong tương lai, Mỹ có thể điều chỉnh lại việc phân bổ khí tài để đảm bảo lợi ích quốc gia", ông Rubio nói.

PURL là cơ chế được Mỹ và NATO thông qua vào tháng 7/2025, cho phép các nước thành viên và đối tác của liên minh mua vũ khí Mỹ để gửi tới Ukraine. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 24 quốc gia đã tham gia cơ chế này, bao gồm 2 nước ngoài NATO là Australia và New Zealand.