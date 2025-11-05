Hồi tháng 10, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik. Trong đó, tên lửa đã bay hơn 14.000km trong khoảng 15 giờ.

Hãng tin RT dẫn lời Tổng thống Putin nói hôm 4/11: "Tôi nghĩ các chuyên gia nước ngoài cũng có thể xác minh điều này, bởi một tàu do thám của NATO đã luôn có mặt trong khu vực diễn ra cuộc thử nghiệm tên lửa Burevestnik vào ngày 21/10. Chúng tôi không can thiệp vào công việc của họ. Hãy cứ để họ xem".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh thêm, Moscow "không đe dọa bất kỳ ai" và các cuộc thử nghiệm là một phần trong "công việc đã được công bố từ lâu", nên không có gì phải ngạc nhiên.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov khẳng định, trong quá trình thử nghiệm, Burevestnik đã thực hiện thành công tất cả các động tác cơ động theo phương thẳng đứng và phương ngang được chỉ định cũng như chứng minh "khả năng vượt qua các hệ thống phòng không và chống tên lửa mạnh mẽ".

Tên lửa 9M739 Burevestnik của Nga (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Đáng chú ý, tên lửa được trang bị một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ nên không bị giới hạn về nguồn nhiên liệu, từ đó giúp Burevestnik đạt tầm bắn gần như không giới hạn. Tên lửa có thể đạt tốc độ lên tới 1.300 km/h và có khả năng cơ động cao ở độ cao từ 25 - 100m để xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại.

Trong những tuần gần đây, Nga cũng đã thử nghiệm ngư lôi tự hành chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon và hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới Khabarovsk được thiết kế đặc biệt để mang theo ngư lôi Poseidon.

Phản ứng sau khi Moscow thử nghiệm tên lửa Burevestnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ lệnh cho Lầu Năm Góc nối lại hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân, viện dẫn sự cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc.