Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/11 đã có bài phát biểu tại buổi lễ trao thưởng cho những cá nhân tham gia phát triển các loại vũ khí tối tân của Nga, bao gồm tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi Poseidon.

"Việc thử nghiệm thành công các hệ thống mới là kết quả của những nghiên cứu đã được công bố từ lâu và chúng ta không cần quá ngạc nhiên. Chúng tôi không đe dọa ai hết. Nga giống như các cường quốc hạt nhân khác, chỉ đang phát triển tiềm lực hạt nhân và chiến lược của mình. Kết quả mà mọi người đạt được mang ý nghĩa lịch sử, bởi các loại vũ khí này sẽ giúp Nga đảm bảo an ninh và thế cân bằng chiến lược trong suốt thế kỷ 21", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh, các công nghệ hạt nhân cỡ nhỏ được trang bị cho Burevestnik và Poseidon đều có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực dân sự. Công nghệ này đặc biệt hữu dụng trong các nhiệm vụ ở Bắc Cực, du hành vũ trụ và khai thác kim loại hiếm.

Theo Tổng thống Putin, Nga đang nghiên cứu một loại tên lửa siêu thanh mới với hệ thống đẩy dựa trên bộ phát năng lượng của Burevestnik. Moscow cũng đang đẩy nhanh việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik.

Ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon là vũ khí không người lái dưới nước, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Ngư lôi này có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h, có khả năng lặn sâu 1.000m và tầm hoạt động ít nhất 10.000km

Trong khi đó, tên lửa hành trình dùng năng lượng hạt nhân Burevestnik đã bay được hơn 14.000km tại cuộc thử nghiệm hồi tháng 10. Về kỹ thuật, tên lửa này có tầm bắn "không giới hạn", mang lại khả năng tấn công chưa từng có.