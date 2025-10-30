Đội hạng hai Paderborn nhập cuộc đầy máu lửa, chơi sòng phẳng và liên tục khiến khung thành Leverkusen chao đảo với những pha dứt điểm của Felix Gotze và Lucas Copado.

Leverkusen dù cầm bóng nhiều hơn nhưng gần như bất lực trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ, với cơ hội hiếm hoi duy nhất đến từ cú volley chệch xà của Hofmann trong hiệp một.

Ibrahim Maza tỏa sáng và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Ảnh: Bayer 04 Leverkusen

Sau giờ nghỉ, HLV Kasper Hjulmand tung Poku và Kofane vào sân, và chính họ đã tạo ra khác biệt. Phút 58, Kofane bị Gotze phạm lỗi trong pha đối mặt, khiến Paderborn chỉ còn 10 người. Từ quả đá phạt, Grimaldo vẽ nên siêu phẩm mở tỷ số 1-0.

Nhưng Paderborn không bỏ cuộc. Họ gỡ hòa 1-1 ở phút 90 và thậm chí vượt lên 2-1 đầu hiệp phụ, khiến Leverkusen đứng trước bờ vực bị loại.

Tuy nhiên, bản lĩnh đội bóng lớn lên tiếng: Quansah gỡ hòa 2-2 trước khi Ibrahim Maza khống chế bóng điệu nghệ, xoay người dứt điểm hiểm hóc ở phút 120+2, đưa Leverkusen dẫn 3-2.

Maza chụp ảnh selfie cùng đồng đội sau trận đấu - Ảnh: Bayer 04 Leverkusen

Khi thủ môn Paderborn dâng cao ở pha bóng cuối cùng, Alejandro Garcia tận dụng phản công chớp nhoáng, ấn định chiến thắng 4-2 đầy nghẹt thở.

Leverkusen tiến vào vòng 1/8 Cúp quốc gia Đức, còn Ibrahim Maza, 19 tuổi, trở thành biểu tượng của sự bùng nổ và kiêu hãnh tuổi trẻ.

Được biết, Ibrahim Maza sinh ra ở Đức, Maza có cha là người Algerie và mẹ là người Việt Nam. Anh chàng này từng khoác áo cho các đội tuyển U18, U19 và U20 Đức.

Ghi bàn

Paderborn: Marino (90', Obermair), Michel (96')

Leverkusen: Grimaldo (60'), Quansah (105+1'), Maza (120+2'), Garcia (120+4')

Thẻ đỏ

Paderborn: Gotze (58')

Đội hình xuất phát

Paderborn: Schubert, Hansen, Gotze, Scheller, Curda, Baur, Engelns, Obermair, Copado, Bilbija, Worner

Leverkusen: Flekken, Tapsoba, Bade, Belocian, Arthur, Andrich, Garcia, Grimaldo, Hofmann, Ben Seghir, Schick