Theo hãng tin CNN, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/5, ông Trump cho biết đối tượng bị tiêu diệt là Abu-Bilal al-Minuki, phó chỉ huy của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên toàn cầu. Tổng thống Mỹ nói thêm: "Hắn sẽ không còn có thể khủng bố người dân châu Phi hoặc giúp lên kế hoạch cho các hoạt động nhắm vào người Mỹ nữa".

Theo tài liệu của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ, Al-Minuki sinh năm 1982 tại bang Borno, đông bắc Nigeria, giáp với Cameroon, Chad và Niger.

Ông Trump không nêu rõ địa điểm diễn ra vụ tấn công nhưng cho hay: "Al-Minuki nghĩ có thể trốn ở châu Phi nhưng hắn không biết chúng tôi có nguồn tin cập nhật về những gì hắn đang làm”. Ông Trump cảm ơn chính phủ Nigeria vì đã hợp tác, đồng thời tuyên bố “với việc tiêu diệt Al-Minuki, hoạt động toàn cầu của IS đã bị suy giảm đáng kể.”

Đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên do ông Trump ra lệnh nhằm vào các phần tử bị cáo buộc là IS ở Nigeria. Tháng 12/2025, ông Trump tuyên bố đã chỉ đạo thực hiện một “cuộc tấn công mạnh mẽ và chí tử chống lại IS” ở tây bắc Nigeria. Nhà lãnh đạo này cáo buộc IS đã bức hại người Kito giáo ở quốc gia Tây Phi này.

Kitô giáo và Hồi giáo là 2 nhóm tôn giáo chính ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi với dân số ước tính 237,5 triệu người.