Theo hãng tin RT và báo Guardian, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập diễn ra với nhiều nghi thức trang trọng, những lời khen ngợi và hứa hẹn. Tuy nhiên, nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết dù cả hai nhà lãnh đạo đều tuyên bố đã thấy những diễn biến tích cực trong mối quan hệ song phương.

Thông cáo báo chí của Trung Quốc về cuộc gặp song phương giữa ông Tập và ông Trump không cung cấp nhiều thông tin cụ thể về những gì đã đạt được từ các cuộc gặp.

Vài giờ sau khi rời Bắc Kinh, ông Trump đã cung cấp thêm chi tiết về những gì ông đã thảo luận với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Dưới đây là tình hình hiện tại về các vấn đề cốt lõi của hội nghị thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua

Iran

Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã phủ bóng lên các cuộc đàm phán. Trước và trong suốt cuộc gặp thượng đỉnh, ông Trump và các quan chức Mỹ đã đưa ra những thông điệp trái chiều về mức độ hỗ trợ mà họ đặt ra với Trung Quốc để thúc đẩy Tehran ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Trump hôm 15/5 nói: “Chúng tôi đã thảo luận về Iran. Chúng tôi có quan điểm rất giống nhau về cách 2 bên muốn chấm dứt cuộc xung đột này. Chúng tôi không muốn Iran có vũ khí hạt nhân. Mỹ và Trung Quốc đều muốn eo biển Hormuz mở cửa”.

Tuy nhiên, Trung Quốc không muốn đề cập tới hình thức hỗ trợ tiếp theo. Bộ Ngoại giao nước này cho biết: “Cuộc xung đột lẽ ra không bao giờ nên xảy ra này không có lý do gì để tiếp tục”. Bắc Kinh tuyên bố “đã không ngừng nỗ lực để chấm dứt giao tranh và phấn đấu vì hòa bình”, đồng thời trích dẫn đề xuất 4 điểm của ông Tập về hòa bình ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ tiết lộ đang xem xét việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc mua dầu mỏ của Iran và quyết định sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Thương mại

Ông Trump hôm 15/5 tuyên bố đã đạt được những thỏa thuận thương mại tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc. Song, hiện vẫn chưa rõ đó là những thỏa thuận gì.

Trước khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập diễn ra, đã có nhiều bàn luận về 3 ưu tiên thương mại chính là thịt bò, đậu nành và máy bay Boeing.

Theo Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer, ông dự đoán trong 3 năm tới, ​​Trung Quốc sẽ mua số hàng nông sản của Mỹ trị giá “hàng chục tỷ USD”. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa chính thức xác nhận điều này.

Về máy bay Boeing, có thông tin Trung Quốc sẽ mua 200 máy bay phản lực của tập đoàn Mỹ này, một trong những sản phẩm chủ lực mà ông Trump thích quảng bá ở nước ngoài. Sau đó, lãnh đạo Nhà Trắng nói con số này có thể lên tới 750 chiếc.

Hiện chưa có thông tin nào về một thỏa thuận toàn diện để khôi phục thương mại bình thường giữa hai siêu cường lớn nhất thế giới. Mặc dù Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí ngừng cuộc chiến thuế quan do ông Trump phát động năm ngoái nhưng thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tháng 11.

Đất hiếm

Giới quan sát nhận định "quân bài ưa thích" của ông Trump trong cuộc xung đột kinh tế với Trung Quốc là thuế quan, trong khi của ông Tập chọn đất hiếm. Bắc Kinh đã hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng này vào năm ngoái, làm tê liệt chuỗi cung ứng toàn cầu và buộc Washington phải ngồi vào bàn đàm phán.

Mặc dù Bắc Kinh đã đồng ý khôi phục dòng chảy của các mặt hàng trên vào tháng 10/2025, khi Mỹ và Trung Quốc ký kết thỏa thuận chấm dứt thương chiến nhưng ông Greer ngày 15/5 lưu ý Trung Quốc vẫn chậm trễ trong việc phê duyệt giấy phép xuất khẩu. Đại diện thương mại Mỹ tiết lộ các quan chức nước này đôi khi phải can thiệp thay cho các công ty bị ảnh hưởng.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc không đề cập đến đất hiếm trong hội nghị thượng đỉnh và ông Trump dường như đã rời Bắc Kinh mà không đạt được thỏa thuận nào về nguồn cung cấp mặt hàng này.

Kết quả lớn nhất

Mặc dù những vấn đề cấp bách nhất giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết nhưng cả hai đều đánh giá chuyến thăm là tích cực. Tổng thống Trump nói chuyến đi của ông “rất thành công”, trong khi ông Tập mô tả đây là một chuyến thăm “lịch sử và mang tính bước ngoặt”. Nhiều nhà phân tích cho rằng kết quả quan trọng nhất của chuyến đi là ông Trump đã mời Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Nhà Trắng vào tháng 9 tới. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị xác nhận ông Tập đã chấp nhận lời mời này.