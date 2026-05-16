Tờ South China Morning Post trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay chuyến thăm của ông Putin là một phần trong hoạt động giao lưu thường lệ giữa Nga với Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện cả Bắc Kinh và Moscow đều chưa xác nhận ngày thăm cụ thể.

Hôm 15/5, Tổng thống Mỹ Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Trong chuyến công du đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc sau 9 năm, ông Trump đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về thương mại, xung đột Trung Đông và các vấn đề khác.

Nếu chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra vào tuần sau, động thái sẽ đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp các lãnh đạo của hai cường quốc trong cùng một tháng ngoài khuôn khổ đa phương. Cuộc gặp gần đây nhất giữa ông Putin và ông Tập diễn ra vào ngày 4/2 theo hình thức trực tuyến.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/5 tuyên bố Tổng thống Putin sẽ sớm thăm Trung Quốc. "Chúng tôi sẽ nhanh chóng công bố thông tin. Chuyến thăm này đang được chuẩn bị, có thể nói rằng công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn những khâu cuối cùng. Chuyến thăm sẽ diễn ra trong tương lai rất gần", ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Nga cho biết thêm, Tổng thống Putin sẽ thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế trong chuyến thăm Trung Quốc. “Chương trình nghị sự rất rõ ràng, trước hết và trên hết là quan hệ song phương, một quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt với khối lượng hợp tác thương mại và kinh tế đáng kể, luôn vượt quá 200 tỷ USD. Tất nhiên, các vấn đề quốc tế cũng sẽ được đề cập nổi bật", ông Peskov tiết lộ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh và Moscow đang duy trì liên lạc chặt chẽ để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nguyên thủ, các chi tiết sẽ được công bố trong thời gian thích hợp.

Nếu chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin diễn ra, Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên đón tiếp cả 4 nhà lãnh đạo của các nước thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong vòng vài tháng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 thành viên thường trực gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thăm Trung Quốc vào tháng 12/2025, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer đến đại lục vào tháng 1/2026.