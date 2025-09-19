Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars, vũ khí chiến lược hàng đầu của Nga, không chỉ thể hiện đỉnh cao công nghệ quân sự mà còn là lá bài răn đe trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng năm 2025. Với tầm bắn 12.000km, tốc độ Mach 20, khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và công nghệ vượt hệ thống phòng thủ, Yars đang định hình cuộc chơi chiến lược toàn cầu. Liệu đây có phải ‘át chủ bài’ của Nga trước các đối thủ như Mỹ và NATO?

Phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars. VIDEO: Rianovosti.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars, còn được biết đến với tên mã NATO là SS-27 Mod 2, là một trong những hệ thống vũ khí hạt nhân hiện đại nhất trong kho vũ khí của Liên bang Nga.

Được phát triển để thay thế cho tên lửa Topol-M, Yars đại diện cho bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa chiến lược, với khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập và cơ động cao.

Dựa trên các nguồn rbc.ua, hi-tech.mail.ru, globalsecurity.org, missilethreat.csis.org, bài viết sẽ khám phá lịch sử, thông số kỹ thuật công nghệ, khả năng và vai trò chiến lược của hệ thống này, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị phức tạp năm 2025.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars. Ảnh: Vitaly V.Kuzmin.

Lịch sử phát triển và triển khai

Sự phát triển của RS-24 Yars bắt đầu vào đầu những năm 2000 tại Viện Công nghệ Nhiệt Moscow (MITT), dưới điều kiện bảo mật cao của nhà nước.

Tên lửa này được xây dựng dựa trên nền tảng của Topol-M, nhưng được nâng cấp đáng kể để đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược của Nga.

Lần phóng thử đầu tiên diễn ra vào ngày 29/5/2007 tại bãi thử Plesetsk, nhắm đến mục tiêu ở Kamchatka.

Các thử nghiệm tiếp theo được thực hiện vào năm 2007, 2008, và hoàn tất vào cuối năm 2009, dẫn đến việc chính thức đưa vào sử dụng trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.

Sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2010, với trung đoàn đầu tiên được trang bị phiên bản di động đi vào nhiệm vụ chiến đấu tháng 3/2011 tại sư đoàn Teikovo.

Đến năm 2014, Nga đã lên kế hoạch triển khai 16 bệ phóng, và quá trình hiện đại hóa tiếp tục mở rộng đến các khu vực như Tatishchevo, Irkutsk, Novosibirsk và Kozelsk.

Các vụ phóng thử và huấn luyện gần đây bao gồm lần phóng vào ngày 6/2/2019 từ Plesetsk, ngày 18/10/2022 trong khuôn khổ huấn luyện lực lượng chiến lược.

Lần phóng thử gần nhất được ghi nhận là ngày 29/10/2024 từ Plesetsk. Đến tháng 3/2025, khoảng 206 tên lửa Yars (bao gồm cả phiên bản di động và silo) đã được triển khai bởi Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, tăng từ 150 quả vào tháng 12/2020.

Quá trình tái trang bị tiếp tục ưu tiên cho một trung đoàn di động tại Teykovo và một trung đoàn silo tại Tatishchevo, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2025, mặc dù có thể bị chậm trễ do vấn đề xây dựng.

Hệ thống này đóng góp vào khoảng 1.254 đầu đạn hạt nhân trên 330 ICBM, trong tổng kho khoảng 4.309 đầu đạn hạt nhân của Nga vào đầu năm 2025.

Tên lửa RS-24 Yars. Nguồn ảnh: TASS

Thông số kỹ thuật, công nghệ chính của tên lửa RS-24 Yars

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars sử dụng nhiên liệu rắn với thiết kế 3 tầng, có thể triển khai trên bệ phóng di động đường bộ hoặc trong các silo cố định.

Tên lửa có chiều dài từ 17,8 - 23m, tùy thuộc vào biến thể và bao gồm phần đầu đạn. Đường kính của giai đoạn đầu dao động từ 1,86 - 2m, với khối lượng phóng tổng cộng từ 46.000 đến 50.000kg.

Tầm bắn của Yars đạt từ 10.000 đến 12.000km, với khả năng tối thiểu 2.000km, cho phép tấn công các mục tiêu trên toàn cầu.

Tải trọng mang theo nằm trong khoảng 1.200 đến 1.250kg, bao gồm các đầu đạn hạt nhân độc lập (MIRV) với số lượng từ 3 đến 6 đầu đạn, mỗi đầu có công suất từ 150 đến 500 kiloton.

Hệ thống định hướng của Yars sử dụng công nghệ GLONASS kết hợp với dẫn đường quán tính, cho phép thay đổi quỹ đạo và tính toán lại nhiệm vụ bay trong thời gian thực, tăng khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tốc độ của tên lửa đạt trên Mach 20 ở giai đoạn cuối, đảm bảo khả năng xuyên phá nhanh và hiệu quả.

Nhiên liệu rắn 3 tầng giúp tên lửa vận hành ổn định và giảm thời gian chuẩn bị phóng.

Tên lửa Yars được bảo quản trong container vận chuyển và phóng kín (TPK), duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công bằng vũ khí nhỏ.

Phiên bản di động được đặt trên khung gầm đa trục do Nhà máy xe kéo Minsk sản xuất, cho phép di chuyển linh hoạt trên địa hình rừng và dễ dàng ngụy trang dưới tán cây, nâng cao tính sống sót trong chiến đấu.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars. Ảnh: Army Recognition

Khả năng và đặc điểm nổi bật

Một trong những ưu điểm lớn nhất của RS-24 Yars là khả năng mang đầu đạn MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles), cho phép tấn công đồng thời lên đến 6 mục tiêu cách xa hàng nghìn kilomet với độ chính xác cao.

Các đầu đạn có thể bay độc lập, thay đổi quỹ đạo và sử dụng các mục tiêu giả để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tên lửa còn có khả năng mang khối lượn siêu thanh Avangard với tốc độ Mach 28 (7.5 km/s), tăng khả năng sống sót trong không gian và giai đoạn tái nhập khí quyển.

Phiên bản di động mang lại tính sống sót cao nhờ khả năng thay đổi vị trí nhanh chóng, khó theo dõi bởi vệ tinh.

Nó có thể phóng từ bất kỳ điểm nào trên tuyến tuần tra mà không cần chuẩn bị kỹ thuật đặc biệt.

Các biện pháp an toàn hạt nhân và chống cháy được cải thiện so với Topol-M, với thời hạn bảo hành tăng 1,5 lần.

Yars được thiết kế để vô hiệu hóa ở mọi giai đoạn bay và là nền tảng cho bộ 3 hạt nhân trên bộ của Nga.

Vai trò chiến lược và mối đe dọa

RS-24 Yars là yếu tố cốt lõi trong chương trình hiện đại hóa ICBM của Nga, thay thế các tên lửa một đầu đạn như Topol-M và có thể tăng thêm hàng trăm đầu đạn nhờ khả năng MIRV.

Nó đóng góp vào khả năng răn đe hạt nhân, cho phép tấn công trả đũa toàn cầu với tầm bắn lên đến 12.000km, đủ để nhắm đến bất kỳ điểm nào trên Trái Đất.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, như xung đột Nga-Ukraine, các vụ phóng thử dự kiến năm 2025 được xem là thông điệp răn đe đối với Ukraine và các đối tác.

So với các hệ thống tương đương như Minuteman III của Mỹ (silo-based từ 1970) hay Trident II (phóng từ tàu ngầm từ 1990), Yars vượt trội về tính cơ động và khả năng chống phòng thủ.

Tuy nhiên, các đặc tính công bố có thể chứa yếu tố tuyên truyền quân sự Nga, và thông tin dựa trên nguồn mở.

RS-24 Yars không chỉ là biểu tượng của công nghệ tên lửa Nga mà còn là yếu tố then chốt trong an ninh quốc gia, nhấn mạnh cam kết duy trì sức mạnh hạt nhân đáng tin cậy đến thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21.