Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sentinel (LGM-35A) đang trở thành tâm điểm của chiến lược hiện đại hóa lực lượng hạt nhân Mỹ, thay thế hoàn toàn hệ thống tên lửa Minuteman III đã hơn 50 năm tuổi. Với thiết kế ba tầng động cơ tên lửa rắn hoàn toàn mới, hệ thống phóng silo hiện đại và khả năng chính xác vượt trội, ICBM Sentinel hứa hẹn mang lại khả năng răn đe mạnh mẽ, linh hoạt và thích ứng với kỷ nguyên số. Tuy nhiên, chương trình cũng đối mặt với những rủi ro lớn về chi phí, phần mềm và lịch trình, đòi hỏi sự cân bằng giữa tốc độ triển khai và tính ổn định lâu dài.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-35A Sentinel dự kiến sẽ thay thế hoàn toàn chương trình tên lửa Minuteman III – hệ thống được triển khai từ thời Chiến tranh Lạnh – vào những năm 2030. Ảnh: Không quân Mỹ/defensenews.com

Theo af.mil, tên lửa LGM-35A Sentinel là ICBM ba tầng sử dụng động cơ tên lửa rắn hoàn chỉnh, với các giai đoạn một, hai và ba đã trải qua thử nghiệm đủ quy mô.

Giai đoạn một hoàn tất kiểm tra đủ điều kiện vào tháng 3/2025, giai đoạn hai vào tháng 7/2025 và hệ thống đẩy sau tăng áp (post-boost propulsion system) cũng đã hoàn thành thử nghiệm nóng.

Phần mũi tên lửa LGM-35A Sentinel tích hợp booster và cơ cấu chuyển giai đoạn, tạo nên một hệ thống đẩy mạnh mẽ hơn rõ rệt so với ICBM Minuteman III.

Đặc biệt, tên lửa LGM-35A Sentinel lớn hơn tiền nhiệm, cho phép tầm bắn xa hơn và độ chính xác cao hơn nhờ hệ thống đẩy sau tăng áp mới, tính năng không có trên tên lửa Minuteman III, giúp định vị chính xác đầu đạn tái nhập khí quyển (reentry vehicle) lên mục tiêu.

Theo airandspaceforces.com, về đầu đạn, tên lửa LGM-35A Sentinel sử dụng đầu đạn W87-1 cập nhật kết hợp với xe tái nhập Mk21A do Lockheed Martin sản xuất.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III đặt trong silo. Ảnh: Không quân Mỹ/twz.com

Khả năng mang đầu đạn MIRV (nhiều đầu đạn độc lập) vẫn được duy trì như yêu cầu, dù số lượng cụ thể chưa được công bố công khai. Tầm bắn dự kiến vượt ngưỡng 13.000km.

Hệ thống chỉ huy và kiểm soát (NC3) được tích hợp hoàn chỉnh, tạo nên một kiến trúc kỹ thuật số linh hoạt, cho phép tên lửa LGM-35A Sentinel thích ứng nhanh với môi trường tác chiến hiện đại.

Toàn bộ chương trình không chỉ thay thế tên lửa mà còn xây dựng lại toàn bộ hạ tầng phóng, bao gồm 450 silo mới thay vì cải tạo 450 silo cũ của tên lửa Minuteman III.

Theo breakingdefense.com, điểm nổi bật nhất của công nghệ tên lửa LGM-35A Sentinel chính là việc chuyển sang xây dựng silo mới theo mô-đun, có thể lặp lại.

Nguyên mẫu (prototype) silo phóng quy mô thật đã khởi công tại Promontory, Utah vào tháng 3/2026, sử dụng phương pháp xây dựng hành lang tiện ích sáng tạo nhằm giảm chi phí và thời gian.

Hình đồ họa cắt ngang hiển thị các bộ phận quan trọng nhất của tên lửa Sentinel. Nguồn: Northrop Grumman/arstechnica.com

Thiết kế silo mới được đánh giá an toàn, bảo mật và hiệu quả hơn, đồng thời cho phép sử dụng “không gian dự phòng” trên đất thuộc chính phủ để hạn chế thu hồi đất tư nhân.

Kết hợp với kỹ thuật kỹ thuật số (digital engineering) và quy trình thử nghiệm “crawl-walk-run” linh hoạt, chương trình đang đẩy nhanh việc giảm rủi ro kỹ thuật trước khi sản xuất hàng loạt.

Theo af.mil, ưu điểm lớn nhất của tên lửa Sentinel LGM-35A nằm ở khẩu hiệu “more capability faster” mà các lãnh đạo Không quân Mỹ nhấn mạnh.

Tên lửa Sentinel LGM-35A mới mang lại độ chính xác cao hơn, khả năng triển khai linh hoạt hơn và kiến trúc số hiện đại, giúp duy trì thế răn đe đáng tin cậy trong nhiều thập kỷ tới mà không cần kéo dài tuổi thọ tên lửa Minuteman III, một hệ thống đã gặp rủi ro duy trì cao.

Việc xây silo mới thay vì cải tạo cũ được xác nhận tiết kiệm thời gian và chi phí hơn, đồng thời giảm nguy cơ mất an toàn.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện tại Minuteman III và tương lai Sentinel của Không quân Mỹ. Ảnh: gao.gov

Việc tái cấu trúc (restructuring) sau vi phạm Nunn-McCurdy đã loại bỏ quan liêu, trao quyền quyết định nhanh cho Ban Quản lý Danh mục Báo cáo Trực tiếp (DRPM), giúp chương trình tiến gần hơn đến Milestone B (cột mốc) vào cuối năm 2026 và chuyến bay thử đầu tiên năm 2027.

Tuy nhiên, theo airandspaceforces.com, tên lửa LGM-35A Sentinel cũng lộ rõ những nhược điểm và thách thức không nhỏ. Chi phí chương trình sau tái cấu trúc vẫn ở mức khoảng 141 tỷ USD, tăng mạnh so với ước tính ban đầu 77,7 tỷ USD và GAO cảnh báo rủi ro tiếp tục tăng nếu không kiểm soát chặt chẽ.

Phần mềm phát triển chậm hơn dự kiến, các chỉ số thiết kế và lịch giao chưa hoàn thiện, dẫn đến lo ngại về khả năng hoàn tất phần mềm kịp thời của nhà thầu chính Northrop Grumman.

Chuyến bay thử đầu tiên đã bị trì hoãn khoảng 4 năm, hiện nhắm đến năm 2028 theo GAO, trong khi khả năng hoạt động ban đầu (IOC) được đẩy sang đầu những năm 2030.

Hình đồ họa tên lửa ICBM LGM-35A Sentinel. Ảnh: Northrop Grumman/airandspaceforces.com

Việc xây dựng hàng trăm silo mới đòi hỏi đánh giá tác động môi trường bổ sung, cùng với rủi ro tích hợp giữa tên lửa, đầu đạn, xe tái nhập và hệ thống NC3 có thể tạo khoảng trống năng lực nếu không quản lý chặt chẽ.

Theo gao.gov, tên lửa LGM-35A Sentinel đại diện cho bước tiến công nghệ rõ nét trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo liên lục địa Mỹ, với động cơ rắn hiện đại, độ chính xác vượt trội và hạ tầng silo mới giúp tăng tính sống còn cũng như linh hoạt chiến lược.

Những cải tiến này mang lại khả năng răn đe mạnh mẽ và bền vững hơn so với hệ thống cũ.

Dù vậy, chi phí khổng lồ, tiến độ bị chậm và thách thức phần mềm nhắc nhở rằng chương trình cần tiếp tục tận dụng cơ hội tái cấu trúc để tối ưu hóa thiết kế, giảm chi phí và đảm bảo chuyển giao suôn sẻ từ Minuteman III sang Sentinel mà không để xảy ra khoảng trống an ninh quốc gia.