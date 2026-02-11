Nội dung này nằm trong dự án Luật Thủ đô sửa đổi do Bộ Tư pháp xây dựng, dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp 1 vào tháng 4/2026.

Cụ thể, tại Điều 19 về phát triển giáo dục và đào tạo, dự thảo Đầu tư, xây dựng hệ thống trường học công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, trường chuyên từ cấp trung học cơ sở (THCS) trở lên bảo đảm không gian, cảnh quan sư phạm trong và ngoài nhà trường, đội ngũ giáo viên phục vụ tối đa nhu cầu học tập của học sinh.

Như vậy, so với Luật Thủ đô năm 2024, dự thảo quy định mới bổ sung đối tượng “trường chuyên từ cấp THCS trở lên”.

Hà Nội cho rằng, việc bổ sung này nhằm nhấn mạnh định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước.

Học sinh Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo.

Cùng với đó, theo dự thảo, HĐND TP sẽ quy định mô hình, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của các trường chuyên từ cấp THCS trở lên, cơ sở giáo dục nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục. Như vậy, so với Điều 22 Luật Thủ đô 2024 chủ yếu tập trung vào cơ chế tài chính, quy định này mở rộng nội dung sang mô hình tổ chức và cơ chế quản lý đối với trường chuyên từ cấp THCS trở lên, cơ sở giáo dục nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chất lượng cao và cơ sở thực hiện liên kết giáo dục. Việc mở rộng này nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị giáo dục, tăng tính tự chủ, linh hoạt trong tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục đặc thù, phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục của Thủ đô.

Bên cạnh đó, dự thảo nêu UBND TP có thẩm quyền ban hành chương trình giáo dục phổ thông ở các trường chuyên, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục của Thủ đô, tiệm cận với trình độ khu vực, quốc tế và bảo đảm yêu cầu của chương trình khung quốc gia.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội có thẩm quyền quy định việc thực hiện liên kết giáo dục giữa cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP với các cơ sở giáo dục nước ngoài; điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, bảo đảm yêu cầu của chương trình khung quốc gia; quy định tiêu chí, điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao; quy định trình tự, thủ tục thành lập, hoạt động đối với cơ sở đào tạo có liên quan.