Kho thóc của Thái Lan bốc cháy sau khi trúng hỏa lực của Campuchia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Tờ Khmer Times dẫn lời ông Puy Kea - Chủ tịch câu lạc bộ nhà báo Campuchia, người đang đưa tin về cuộc họp tại Malaysia cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã đạt được thỏa thuận với sự chứng kiến của người đồng cấp Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan.

Trong vài ngày tới, tướng lĩnh hai nước sẽ gặp nhau để thảo luận về việc giảm căng thẳng và ngừng bắn.

Cùng ngày, tờ Bangkok Post dẫn lời Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow nói, các đại diện quân đội Thái Lan và Campuchia sẽ thảo luận về khả năng ngừng bắn vào ngày 24/12, dưới sự chủ trì của Ủy ban biên giới chung. Quyết định trên đã được các bên nhất trí tại cuộc họp vừa diễn ra của các ngoại trưởng ASEAN.

Ngoại trưởng Thái Lan cho hay, cuộc họp bàn về việc ngừng bắn sẽ diễn ra tại tỉnh Chanthaburi giáp biên giới Campuchia. Trước đó, Bộ Ngoại gia Thái Lan đã nêu rõ 3 điều kiện then chốt cần thiết để thảo luận về giảm leo thang, hướng tới hòa bình. Đó là, Campuchia phải là bên tuyên bố ngừng bắn trước, lệnh ngừng bắn của Campuchia phải là ngừng bắn thật sự và bền vững đồng thời phải được xác minh dựa trên tình hình thực địa, Campuchia phải thể hiện sự chân thành trong việc hợp tác với Thái Lan về rà phá bom mìn nhân đạo.

Cuộc giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia đã kéo dài 15 ngày liên tiếp, kể từ 7/12.

Trong cuộc họp báo chiều nay (22/12), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho biết, từ chiều qua tới sáng nay, Campuchia liên tiếp nã pháo và lựu đạn vào các khu dân cư, căn cứ quân sự và kho thóc của nước này ở tỉnh Sa Keao, khiến người dân phải đi sơ tán khẩn cấp và làm 1 binh sĩ thiệt mạng.

Theo ông Surasant, kể từ khi các cuộc đụng độ vũ trang xảy ra, có 22 binh sĩ Thái Lan đã tử vong. Quan chức này nói thêm, các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra dọc theo biên giới Thái Lan và Campuchia.

Về phía Campuchia, bản tin cập nhật lúc 17h của báo Khmer Times cho hay, vào khoảng 16h chiều nay, quân đội Thái tiếp tục dùng chiến đấu cơ thả bom xuống khu vực Choam Khsan, tỉnh Preah Vihear, phía bắc Campuchia.

Hiện, cả Thái Lan và Campuchia đều chưa bình luận gì về thông tin chiến sự do đối phương đưa ra