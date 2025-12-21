Theo báo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia chiều nay (21/12) đã đưa ra thông báo cập nhật về tình hình biên giới, cáo buộc Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 tấn công nhiều vị trí của nước này.

"Vào hồi 13h, quân đội Thái Lan đã sử dụng máy bay F-16 thả 2 quả bom xuống khu vực xã Phkoam, huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey. Trong sáng nay, Thái Lan cũng pháo kích vào làng Thma Daun, khu vực Thmar Daun và khu vực đền Ta Moan thuộc tỉnh Oddar Meanchey", Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Campuchia đã tiết lộ về số người thương vong liên quan đến cuộc khủng hoảng biên giới. "Từ ngày 7/12 đến 7h sáng 21/12, các hành động quân sự của Thái Lan nhắm vào lãnh thổ có chủ quyền của Campuchia đã khiến 19 dân thường thiệt mạng, 79 người bị thương. Bên cạnh đó là hàng loạt hạ tầng dân sự bị hư hại nghiêm trọng", thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia nêu rõ.

Bộ Nội Vụ Campuchia nhấn mạnh, tổng số người phải đi sơ tán ở nước này đã lên tới con số 518.651 người, bao gồm 270.133 phụ nữ và 165.385 trẻ em.

Tiêm kích F-16 của Thái Lan. Ảnh: Không quân Thái Lan

Trong khi đó, tờ The Nation ngày 21/12 dẫn lời giới chức quân đội Thái Lan thông báo về việc tiến hành không kích một khu phức hợp casino ở Ban Tha Sen thuộc tiểu khu Laem Klud, tỉnh Trat.

"Lực lượng thủy quân lục chiến Thái Lan đã xác định được tọa độ của khu casino và một tòa nhà có liên quan đến quân đội Campuchia. Tiêm kích F-16 sau đó đã được điều động để ném bom khu vực này, mở đường cho đơn vị mặt đất tiến vào", Bộ chỉ huy Phòng thủ Chanthaburi–Trat của Thái Lan cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thái Lan cũng xác nhận vụ không kích cầu O’Chik của Campuchia, cắt đứt tuyến đường tiếp tế quan trọng nối Siem Reap với Oddar Meanchey.

"Bất chấp giao tranh tiếp diễn, quân đội Thái Lan vẫn kiểm soát được tình huống. Tuy vậy, phía Campuchia cũng đang có dấu hiệu củng cố các vị trí phòng thủ", tờ The Nation thông tin.

Cùng ngày 21/12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố đã trao đổi với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, kêu gọi hai bên tận dụng Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra vào đầu tuần tới tại Kuala Lumpur để giải quyết vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình.

"Tôi đã có cơ hội trao đổi với các thủ tướng Campuchia và Thái Lan để thảo luận về cách thức tốt nhất nhằm giảm căng thẳng đang phát sinh. Quan trọng nhất là hai bên phải duy trì đối thoại, thể hiện sự khôn ngoan để ổn định tình hình", ông Anwar nhấn mạnh.