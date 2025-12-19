Tờ China Daily ngày 19/12 đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây đã lần lượt điện đàm với Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

Trong các cuộc trao đổi riêng rẽ, ông Vương khẳng định Trung Quốc duy trì lập trường khách quan, công bằng trong xử lý tranh chấp biên giới Campuchia - Thái Lan, tích cực khuyến khích đối thoại hòa bình và ủng hộ vai trò trung gian của ASEAN. Ông Vương cũng cho biết đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bắt đầu chuyến đi ngoại giao con thoi tới hai quốc gia Đông Nam Á.

"Với tư cách là bạn bè và láng giềng gần gũi của cả hai nước, Trung Quốc không muốn chứng kiến xung đột quân sự và lấy làm đau buồn trước các thương vong vì giao tranh. Mức độ căng thẳng của xung đột lần này đã vượt xa các lần trước. Việc giao tranh kéo dài không có lợi cho cả hai bên", ông Vương nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Xinhua

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai ngoại trưởng Campuchia và Thái Lan đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời hy vọng Bắc Kinh sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc khôi phục hòa bình.

"Ưu tiên hàng đầu hiện nay là có hành động dứt khoát để chấm dứt giao tranh, ngăn chặn tổn thất thêm và khôi phục lòng tin lẫn nhau", Ngoại trưởng Trung Quốc nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Giang Bân đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan hành động vì lợi ích căn bản của người dân và ổn định khu vực biên giới. "Trung Quốc từ lâu đã duy trì hợp tác quốc phòng với cả Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đang theo dõi sát diễn biến xung đột, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán hòa bình", ông Giang cho hay.