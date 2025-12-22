Theo báo The Nation, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri ngày 21/12 cáo buộc Campuchia tiếp tục sử dụng hệ thống pháo phản lực BM-21 để tấn công các vị trí của nước này ở gần cửa khẩu Chub Ta Mok, tỉnh Surin.

"Ở tỉnh Sa Kaeo, giao tranh vẫn đang nổ ra tại 3 khu vực Ban Nong Chan, Ban Nong Ya Kaew và Ban Klong Pang. Tại Trat, chúng tôi đã kiểm soát được khu vực casino Thma Da. Các cuộc đụng đổ dọc biên giới vẫn tiếp diễn, nhưng cường độ đã giảm đáng kể", ông Surasant cho biết.

Vào tối 21/12, Bộ Y tế Thái Lan cũng công bố báo cáo thương vong liên quan đến xung đột biên giới từ ngày 7 - 21/12.

Người dân Thái Lan phải sơ tán vì căng thăng biên giới với Campuchia. Ảnh: The Nation

"Trong 14 ngày qua đã có 33 người tử vong do các hệ quả gián tiếp liên quan tới giao tranh, 1 dân thường thiệt mạng trong một cuộc tấn công từ phía Campuchia và 6 dân thường khác bị thương trong các vụ tấn công tương tự. Các cuộc đụng độ cũng khiến 213.072 người phải sơ tán tới 889 điểm trú ẩn", thông cáo của Bộ Y tế Thái Lan nêu rõ.

Trong khi đó, tờ Khmer Times ngày 21/12 xác nhận Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Malaysia vào ngày 22/12.

"Hội nghị đặc biệt này sẽ thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng, đồng thời khôi phục hòa bình, ổn định và quan hệ láng giềng hữu nghị giữa các bên. Campuchia sẽ tái khẳng định lập trường kiên định trong việc giải quyết mọi bất đồng và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình", Bộ Ngoại giao Campuchia nói.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho rằng hội nghị ASEAN ngày 22/12 sẽ là cơ hội quan trọng "cho cả hai bên". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Nalita Andamo đã nhắc lại các điều kiện đàm phán trước đó, bao gồm Phnom Penh phải tuyên bố ngừng bắn trước và phối hợp rà phá bom mìn.

"Những điều kiện này sẽ định hướng cuộc thảo luận tại Kuala Lumpur", bà Maratee nhấn mạnh.