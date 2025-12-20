Lính Thái Lan kiểm tra các vật dụng Campuchia để lại tại khu vực Ban Sam Lang. Ảnh: Bangkok Post

Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Somjai Phagaphasvivat, một nhà kinh tế chính trị cho biết, cả Mỹ và Trung Quốc dường như đều muốn đóng vai trò trung gian hòa giải trong nỗ lực khôi phục sự ổn định của khu vực.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng Washington gây áp lực buộc Bangkok đồng ý ngừng bắn. Ông nhấn mạnh bất kỳ sự ngừng bắn nào cũng phải do Campuchia khởi xướng.

Nói về cuộc điện đàm gần đây với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ông Shihasak cho biết, cuộc thảo luận xuất phát từ mối lo ngại rằng giao tranh dọc biên giới Thái Lan và Campuchia sẽ leo thang hơn nữa. Theo nhà ngoại giao này, Mỹ tìm cách hiểu rõ hơn về tình hình thực địa, tìm kiếm các triển vọng giảm leo thang và bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ.

Ông Shihasak cho hay, Thái Lan đã tuyên bố rõ ràng nước này sẵn sàng giảm căng thẳng nhưng việc ngừng bắn không thể thực hiện đơn phương. Theo đó, trước tiên, Campuchia cần thể hiện ý định ngừng bắn thật sự bằng cách ngừng bắn và sau đó các cuộc đàm phán mới có thể diễn ra. Ngoài ra, cần có những cơ chế rõ ràng, gồm cả các biện pháp đã được thống nhất về cách thức thực hiện và xác minh bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Ngoại trưởng Thái Lan tái xác nhận, trong cuộc điện đàm ông Rubio không gây áp lực với Thái Lan mà chỉ bày tỏ sự quan ngại. Trên thực tế, phía Mỹ nói rất ít và chủ yếu lắng nghe lời giải thích của Thái Lan.

Đáp lại phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Shihasak nói thêm, Thái Lan chưa bao giờ hứa với Trung Quốc sẽ ngừng các hoạt động quân sự và Bangkok vẫn giữ lập trường lâu nay về các điều kiện cần thiết cho một lệnh ngừng bắn.

Liên quan tới tình hình biên giới, trong bản tin cập nhật ngày 20/12, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, từ 18h30 tới 18h55 tối qua (19/12), quân đội Thái Lan đã bắn pháo từ một tàu chiến, khiến 10 tới 20 quả pháo rơi xuống khu vực phía sau một khách sạn gần trạm kiểm soát biên giới Mondul Seima, tỉnh Koh Kong.

Theo báo Khmer Times, nhà chức trách Campuchia cho biết, từ 7-19/12, các cuộc tấn công và không kích của Thái Lan đã làm 18 người thiệt mạng và 79 người khác bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng và tài sản bị phá hủy, người dân phải rời nhà cửa đến nơi trú ẩn.

Hiện, cả Thái Lan và Campuchia đều chưa bình luận gì về tuyên bố cũng như các thông tin đối phương đưa ra.