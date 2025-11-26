Tháng 11/2025, tại Bangkok, cả thế giới quốc phòng phải ngã ngửa khi Chaiseri – một hãng Thái Lan ít ai ngờ tới – tung ra nguyên mẫu Guardian-T 8x8: xe chiến đấu bánh lốp 25 tấn lắp pháo 105mm nạp tự động, 4 tên lửa chống tăng, tháp pháo không người lái, tốc độ 110 km/h, tầm hoạt động 800km và đặc biệt là giá rẻ đến khó tin. Đây không phải sản phẩm phương Tây hay Nga, mà là “vũ khí nội địa” được Thái Lan tự phát triển từ khung gầm AWAV 8x8 quen thuộc, hứa hẹn làm đảo lộn thị trường xe bọc thép 8x8 toàn Đông Nam Á và hơn thế nữa.

Góc nhìn chính diện của xe chiến đấu bọc thép Guardian-T 8×8 với tháp pháo 105mm, được trưng bày tại Triển lãm Defense & Security 2025 ở Bangkok. Ảnh: Chaiseri

Tại Triển lãm Defense & Security 2025 vừa diễn ra ở Bangkok, hãng Chaiseri đã chính thức vén màn mẫu xe chiến đấu bọc thép bánh lốp hoàn toàn mới mang tên Guardian-T 8x8 – một nền tảng đa dụng được phát triển với chi phí thấp nhưng sở hữu hỏa lực ngang ngửa các dòng xe chiến đấu bộ binh hạng trung đắt tiền của phương Tây và Nga.

Guardian-T 8x8 thực chất được xây dựng dựa trên khung gầm xe bọc thép lội nước AWAV 8x8 đã được Quân đội Hoàng gia Thái Lan sử dụng từ nhiều năm nay.

Việc tái sử dụng khung gầm nội địa đã qua thử nghiệm thực tế giúp hãng Chaiseri giảm đáng kể chi phí nghiên cứu phát triển, đồng thời đảm bảo khả năng bảo dưỡng và hậu cần dễ dàng trong điều kiện Thái Lan.

Xe có trọng lượng chiến đấu khoảng 25 tấn, tốc độ tối đa đạt 110 km/h trên đường nhựa và tầm hoạt động lên tới 800km với một lần tiếp nhiên liệu, cho phép thực hiện các chiến dịch cơ động đường dài mà không cần hỗ trợ tiếp liệu thường xuyên.

Điểm nhấn lớn nhất của Guardian-T chính là tháp pháo không người lái hoàn toàn mới tích hợp pháo nòng xoắn 105mm áp suất thấp với cơ cấu nạp đạn tự động.

Hệ thống nạp đạn tự động giúp giảm số lượng kíp pháo thủ chỉ còn 2 người ngồi trong khoang xe thay vì phải ở trong tháp pháo, từ đó tăng khả năng sống sót khi trúng đạn.

Bên cạnh pháo chính, tháp pháo còn được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm và đặc biệt là hai cụm bệ phóng (tổng cộng 4 ống) tên lửa chống tăng có điều khiển – khả năng cao là loại Spike, Baktar-Shikan hoặc phiên bản nội địa Thái Lan đang đàm phán chuyển giao công nghệ.

Góc nhìn bên hông của xe chiến đấu bọc thép Guardian-T 8×8 với tháp pháo 105mm, được trưng bày tại Triển lãm Defense & Security 2025 ở Bangkok. Ảnh: Chaiseri

Hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại bao gồm kính ngắm ngày/đêm, máy đo xa laser và máy tính đạn đạo giúp xe có thể tiêu diệt mục tiêu bọc thép ở cự ly trên 4km.

Về bảo vệ, thân xe đạt mức chống đạn xuyên giáp 7,62×51mm NATO toàn bộ phần ở khoảng cách thông thường, đồng thời có thể lắp thêm giáp mô-đun composite hoặc giáp lưới để tăng khả năng chống đạn xuyên và RPG.

Phần gầm xe được thiết kế dạng V đặc trưng kháng mìn, chịu được vụ nổ tương đương 6–8kg TNT (tùy cấu hình), phù hợp với các chiến trường bất đối xứng mà nhiều quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt.

Với sức chứa 6 người (2 kíp xe + 4 lính bộ binh hoặc 2 người vận hành tháp pháo + 3 lính), Guardian-T có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau: xe hỗ trợ hỏa lực trực tiếp, xe chỉ huy, xe trinh sát vũ trang nặng, thậm chí là nền tảng mang pháo phòng không tự hành hoặc pháo tự hành 105–120mm trong tương lai nhờ kiến trúc mô-đun.

Hiện tại Guardian-T vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu và dự kiến hoàn tất các bài kiểm tra đánh giá cùng quân đội Thái Lan trong năm 2026–2027.

Hãng Chaiseri cho biết họ đang đàm phán với ít nhất hai đối tác quốc tế (một từ châu Âu và một từ Israel) để lựa chọn tháp pháo cuối cùng, với điều kiện bắt buộc phải chuyển giao công nghệ sản xuất đạn và một phần linh kiện tại Thái Lan.

Với mức giá dự kiến thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng hạng như Patria AMV, Terrex hay Rosomak, Guardian-T 8x8 đang được đánh giá là một trong những lựa chọn cực kỳ hấp dẫn cho các quốc gia Đông Nam Á muốn hiện đại hóa lực lượng xe bọc thép mà không phải chi quá nhiều ngân sách.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, rất có thể chúng ta sẽ sớm thấy “quái vật bánh lốp Thái Lan” này xuất hiện ngoài thực tế trong vài năm tới.